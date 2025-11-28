曝邱澤、許瑋甯登記結婚時忘東忘西 見證人藍心湄笑罵「兩個阿呆」

演員許瑋甯和邱澤今日舉辦婚禮，演藝圈好友、長輩們都現身出席，給予滿滿祝福，其中重量級賓客非藍心湄莫屬，她是兩人的結婚見證人，意義重大。而藍心湄也分享登記結婚的經過，她說在多年前的某個夜晚，兩人突然打給她問說明早有沒有空，得知藍心湄有空後，兩人隨即要約她，藍心湄還問說去哪裡？要不要穿著正式點？兩人才解答要去戶政事務所。

藍心湄表示，得知是去戶政事務所後心裡就有底了，還特地前一晚就準備好，結果到了戶政事務所讓她超傻眼，許瑋甯和邱澤許多東西都沒帶，讓藍心湄無奈笑罵「這兩個阿呆！」甚至全場證件、印章帶的最齊全竟是自己。

以為許瑋甯和邱澤當天結不了婚，還好戶政事務所人員說沒關係，要小倆口簽名、蓋手印即可，「因為我們都認得你們，你們跑不掉」，而兩人夫妻緣分就是在歡笑傻眼中正式開始的。

藍心湄透露今日包了6.6萬紅包，也稱讚兩人是天生一對，性格都很像，也坦言自己很感動，「他們兩個就是前世情人，這輩子再怎樣都會走在一起。」

責任編輯／施佳宜

