曝邱議瑩聲量變化 藍青年酸賴瑞隆一舉動：根本自甘當隱形人

民進黨高雄市長初選形成4搶1局面，綠委邱議瑩昨（11月30日）下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，現場湧入約5萬名支持者。前國民黨青年部主任陳冠安認為，英蘇聯手後，邱的聲量已發生質的飛躍，並狠酸賴瑞隆單日掃三個菜市場的舉動，根本是自甘當隱形人。

邱議瑩昨在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，不僅前行政院長蘇貞昌南下站台力挺，前總統陳水扁也透過影片大讚邱是「最強母雞」，邱則喊話，她已準備好接棒高雄市長陳其邁，目標要把高雄從五星城市推向六星。

對此，陳冠安今在臉書表示，以Google Trends的搜尋趨勢來看，在蘇貞昌站台前，邱議瑩的聲量與賴瑞隆平分秋色，最多小有領先，不過昨天開始，邱的網路聲量一飛衝天，單日高於賴瑞隆7倍，也因此帶動整體聲勢，在過去30天內，邱高於賴2倍。

面對英蘇空軍聯隊強力進逼，賴瑞隆如何因應？陳冠安指出，賴選擇單日掃三個菜市場，連陸戰都稱不上，這樣的操作，對於在新媒體時代，競選272萬人口的高雄市長來說，賴根本是自甘當隱形人，拱手將話題與聲量都給邱議瑩；另外，陳說對規則側重互比民調的初選來說，賴平靜如水的聲勢，根本是扶不起的阿隆。

陳冠安表示，距離民進黨高雄市長民調初選只剩約6周的時間，伴隨著英蘇扁和湧言會重兵集結，新系不僅遲遲無法完成許智傑和賴瑞隆的整合，賴的隱形佛系戰法，更是勢必將被淹沒在社群時代的洪流之中；陳也斷言，新北蘇巧慧、台南陳亭妃、高雄邱議瑩，2026這一局，大賴可能未戰就先輸一半。

