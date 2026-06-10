曝鄭朝方戰竹縣3意義 賴清德：他有決心走完「天堂路」

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民進黨縣長提名人，民進黨主席賴清德為竹北市長鄭朝方披上選舉背帶，並高喊當選。廖瑞祥攝



民進黨中執會今天（6/10）正式拍板鄭朝方參選新竹縣長。總統、民進黨主席賴清德下午在記者會親自推薦，為鄭朝方披上競選背帶高喊「凍蒜」。賴清德表示，鄭朝方特別說這一條路是天堂路，但是鄭有決心，要拉平新竹縣城鄉差距，「他會好好走完這條天堂路」。

賴清德介紹，鄭朝方現為竹北市長，政績斐然，鄭朝方是一位多才多藝的人才，曾擔任人間衛視與環宇廣播電台的節目主持人，主持過《山與山的對話：好好聽客家》等節目，是金鐘獎得主，也是一名客家歌手，其作品《髻鬃花-鄭朝方的文學音樂》曾入圍金曲獎。此外，他還是一名調香師，曾榮獲加拿大品牌調香首獎。

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賴清德說，除了藝術文化天賦，鄭朝方也是行政長才，用法學的嚴謹、科技的現代與藝術文化的美感，成就其獨創的「美學治理」哲學，使竹北市成科學與人文共存、產業與生活共容的韌性宜居城市，竹北市已經被台灣所看見，都是鄭朝方努力的成果。

鄭朝方參選新竹縣縣長的意義分為三層，賴清德說，第一，新竹縣是台灣科技重鎮，也是客家文化家園，鄭朝方能成為現代科技與傳統文化間的橋樑，光有科技容易流於生疏冷淡，必須有文化溫暖，才能讓人民有舒適感。

第二，賴清德說，新竹縣是台灣科技重鎮，年輕移居家庭多，最需要行政效率好、各項生活設施服務好，他過去在竹北市建設證明他能提供年輕家庭所需服務。

第三，賴清德直言，「鄭朝方決心走一條天堂路」，雖然新竹縣有科技重鎮，但各鄉鎮間仍存在落差，在竹東長大的鄭朝方了解這些落差，要弭平落差不容易，要有深刻的理解外，還要有好的行政經驗與決心。鄭朝方跟他說，競選新竹縣長其中一個重要目標，就是要拉平新竹縣之間的城鄉差距，讓每個父老鄉親得到最好服務，讓每個鄉鎮都能依據特色蓬勃發展。

賴清德說，這條路很辛苦，鄭朝方特別說這一條路是天堂路，「但是他有決心，以他過去的歷練與竹北市的經驗，他會好好走完這條天堂路」。賴呼籲新竹鄉親全力支持鄭朝方，鄭朝方不會讓大家失望，會讓大家的生活越來越好。

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