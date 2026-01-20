曝鄭麗君談判壓力大「幾次講話聲音微顫」！卓榮泰讚她有超人耐心：賴清德要結束會議鄭打斷「總統，我還有一點」

行政院副院長鄭麗君帶領團隊敲定台美對等關稅，行政院長卓榮泰今（20）日親開記者會，透露鄭麗君在過程中沒有哭，但壓力之大「她好幾次跟我講話時，聲音是微微顫抖」，常跟總統會議時，總統說「會議就到這」，鄭麗君卻說「我還有一點」，沒有超人的耐心無法達到；鄭麗君則指出，她在華府談判時「台北那端總有人沒睡覺」，整個政府無時差讓每次磋商都有進展。

卓榮泰致詞時表示，過去20個月以來，鄭副院長一半時間在談判、非常辛苦，對她來講是極大的考驗，台灣團隊和鄭麗君在美國視訊後，鄭麗君要進去談判，談判完後跟總統報告，鄭麗君還要做會後整理，都不是大家可以想像的「她有超人的體力，在美國時間作息調整很難。」

廣告 廣告

卓榮泰再說，談判過程壓力很大，鄭麗君曾說45歲生產時是她最後一次哭，「我這次沒有看到她哭，但深深感受到壓力在她的臉上、心裡，壓力之大、讓她好幾次跟我講話時，聲音是微微顫抖」，因為鄭麗君承受兩國基本國家利益折衝，這非常難，但鄭麗君處理得很好。

卓榮泰並說，面對這麼大的談判，鄭麗君在中英條文字字比對，好幾次他在台北跟鄭麗君、總統開會，總統說「好，我們會議到這裡了」，鄭麗君卻說「總統，我還有一點」，鄭麗君對所有事情的專注、投入，沒有超人的耐心無法達到。

卓榮泰表示，我國條文內容和其他國家比較，實在面面俱到很多，因此取得比較好的戰略地位，往後還有貿易協定要繼續談判，鄭麗君會繼續做重要的工作，政院、府方也會隨時給予全力支援。

鄭麗君後續致詞時則說，她在華府實體會議時，在台北的總統、副總統、行政院長、部長和國安會夥伴都無時差「隨時On call」，她在華府談判時，有問題就在群組提出來「發現台北那端總有人沒睡覺，可以隨時回覆討論」，整個政府無時差，就是為了做好準備，讓每次磋商都有所進展，「歷經9個月談判，昨天我回到國門，感覺我們這趟漫長的旅程，終於到了回家的時刻。」

鄭麗君並謙稱表示，過去幾個月一直不敢說自己的工作要克服什麼困難，因為面臨關稅衝擊、產業界朋友的辛苦最重要，因此談判團隊不敢有一絲懈怠，必須全力以赴。

（圖片來源：放言記者拍攝）

更多放言報導

卓榮泰指赴美投資「媒體別再寫5000億美元」絕對錯誤！鄭麗君解釋信保機制：預計分5期、專款規模最高百億美元

選台北巿長？No！鄭麗君回「考古題回答超過10年」：過去講的都算數