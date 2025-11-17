曝鄭麗文兩岸路線！蕭旭岑竟提「一國兩區」：確保與中國有共同政治基礎

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後爆出許多親中言論引發爭議。國民黨副主席蕭旭岑今（17日）接受專訪表示，自己協助鄭麗文讓黨務平穩下來，鄭麗文兩岸路線就是回歸中華民國憲法、國民黨黨章與各項綱領，中華民國憲法就是一中憲法，「只有回到憲法，包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。

蕭旭岑接受媒體人黃光芹節目「中午來開匯」專訪時表示，自己協助鄭麗文讓黨務平穩下來，鄭麗文兩岸路線就是回歸中華民國憲法、國民黨黨章與各項綱領，中華民國憲法就是一中憲法，「只有回到憲法，包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。

廣告 廣告

針對副主席張榮恭到上海與國台辦主任宋濤會面，蕭旭岑表示，他不在乎外界如何詮釋，但這代表中國對於國民黨新領導團隊的重視，不論是他之前到天津去，還是這次張榮恭到上海去，宋濤都親自見面，這代表中國重視兩岸關係發展，是好現象。

對於陸委會是否因此而反制雙城論壇？蕭旭岑說，目前沒聽說陸委會要反制，他也不相信陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑會這樣做，有點「見笑轉生氣」，好像國民黨發展兩岸關係，民進黨在吃味一樣，朝野都應該發展兩岸關係，今天國民黨與北市府努力協助總統賴清德穩定兩岸關係，若陸委會還要「見笑轉生氣」反制雙城論壇，這是非常不智的一件事。

更多三立新聞網報導

快訊／鄭麗文、黃國昌首會面！預計19日下午3時新莊「這飯店」登場

鄭麗文頻見外國使節！中常委何鷹鷺拍片談統一 綠委：不遮掩當中共附庸

揭民眾黨5大關鍵戰場！蔡壁如喊「願當藍白合橋樑」：國民黨該讓就讓

快訊／本周與鄭麗文會面！黃國昌曝「時間預定19日下午」：地點尚未確定

