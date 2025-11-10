曝鄭麗文須克服的3大挑戰 葉匡時：相信會做好

國民黨主席鄭麗文上任後，如何掌控全局引發外界高度關注。前交通部長葉匡時認為，鄭有3大挑戰需要克服，才能真正為國民黨帶來改變，並強調大家對鄭麗文的期許很高，他也相信鄭會努力把黨主席的工作做好。

鄭麗文1日在全代會上的演說慷慨激昂，前總統馬英九在台下聆聽時鼓掌落淚，鄭也向支持者喊話，國民黨絕對會是捍衛民主自由，重新創造經濟奇蹟，開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨；另外，鄭也喊話黨代表，希望他們都可以去找到100位老朋友、新朋友重新入黨，加入國民黨。影響200人，200人就可以影響1000人，1000人就可以影響1萬人，鄭麗文說，將近2000位的全國黨代表，未來就可增加20萬的黨員。

據《中評社》今（ 10）日報導，葉匡時表示，鄭麗文目前有3大挑戰需要克服，首先是讓黨內團結，葉認為，鄭麗文上任後的人事布局還可以，但現階段最重要的工作應該先積極化解在黨主席選舉過程中所造成的黨內裂痕，並廣納黨內各派系的不同聲音，讓黨的組織運作在短時間內可以順利運行，這是鄭的當務之急。

葉匡時接著表示，鄭麗文的第2項挑戰是兩岸論述必須兼顧政治現實，因鄭對兩岸論述雖然有很多很好的理想，但若無法兼顧政治現實，也等於是空談；葉強調，鄭的兩岸論述應該要有歷史縱深，不能老是只讓民進黨來掌握兩岸論述的話語權，這是2028大選國民黨能否重返執政的關鍵，希望大家能多給鄭一點時間。

葉匡時說鄭麗文的第三個挑戰則是2026地方選舉和2028大選，身為國民黨主席有很大的議程設定權與提名權，鄭應在2026地方選舉上充分尊重地方派系，2028大選則要無私地想辦法找出最可能贏得勝選的候選人，絕不能被特定利益綁架，才有機會讓國民黨重返執政；葉說大家對鄭麗文的期許都很高，他也相信鄭會努力把黨主席的工作做好。

