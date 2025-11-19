曝鄭黃會有小心思！鈕則勳：「這點」恐成黃國昌與藍營博弈籌碼

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文19日下午3時和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。文化大學廣告系教授鈕則勳說，雙方的論述中透露出鄭、黃兩人的小心思，鄭期待藍白合比黃更為迫切，這點反而可能成為黃與藍營博弈的籌碼。

鈕則勳以「鄭黃第一輪過招雙方平分秋色」為題發文表示，鄭黃會登場，雙方行禮如儀，但雙方的論述中卻透露出兩人的「小心思」，鄭麗文的致詞內容四平八穩、非常低調，就是期待全力促成藍白合，畢竟明年地方選舉如果藍白不合，同選區內在野互打的話，藍軍只要丟失一兩個執政縣市，南二都全落空，鄭便可能面臨逼宮危機。

鈕則勳指出，所以鄭麗文期待藍白合比黃國昌更為迫切，這點反而可能成為黃與藍營博弈的籌碼，黃除了有恃無恐之外，在論述中也做了些規劃。

鈕則勳分析，黃國昌在論述中明白想藉藍營大咖，試圖膨脹自己談判權力的企圖，如黃說自己有見證新北市長侯友宜的行動治理、台中市長盧秀燕幸福城市，和台北市長蔣萬安討論能源轉型，也和基隆市長謝國樑討論聯合治理。

鈕則勳強調，黃國昌除了想藉以突顯其和藍營大咖有多互動、甚至平起平坐，以強化自己政治能量外，也想為自己參選新北市長作鋪墊，以利於不敗之地，「總之，鄭黃雙方是高手過招，各取所需」。

