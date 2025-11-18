曝鄭黃會3大談話焦點！陳智菡曝柯文哲「提醒黃國昌1事」：到最後難度極高

​國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（19）日將在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉辦「鄭黃會」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（18）日表示，選戰越到後頭越複雜，到最後才整合的難度極高，民眾黨前主席柯文哲特別告訴黃國昌「時間的部分要掌握」，雙邊也要建立溝通幕僚平台，包含民調問題設計、民調份數、在哪個時間民調，這些都應該透過公開透明、充分溝通的方式來進行。

藍白兩黨主席將於明日下午進行會晤，雙邊幕僚今日到新莊場地勘查。民眾黨秘書長周榆修特別向國民黨副主席、祕書長李乾龍致意，大讚對方「政壇的前輩，提攜後進無數」。周榆修指出，民眾黨跟國民黨從2024年以來，在國會眾多法案一起並肩作戰，在反罷免的過程當中，再看到當在野的民意結合在一起的時候，是撐著這個國家前進的，直言「這是一個很好的開始」。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19 日會面，國民黨秘書長李乾龍（右）與民眾黨秘書長周榆修（左）18日進行場勘及會前會。（柯承惠攝）

周榆修說，相信不論是國民黨或民眾黨，在大家一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值再到選舉的協調，都會有一個好的開始。至於會不會觸及2026縣市長提名？周榆修回應，都是合作好的方向，一步一步往前邁進，民眾黨在前輩面前有最大誠意，雙方可以一起來思考。

對於宜蘭縣長選戰，民眾黨前立委陳琬惠耕耘已久，而國民黨立委吳宗憲表態「誰讓誰還不一定」，周榆修表示，吳宗憲沒有講錯，本來就還不一定；李乾龍則說，選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，所以誰讓誰是由選民決定的。李乾龍進一步表示「明天就是一個很好的開始」，對於2024藍白合沒有成功感到可惜，不然台灣2300萬人就已經過了好日子。李乾龍喊話，記取這個教訓，希望2026、2028藍白可以一起合作，讓台灣尋求和平，讓台灣老百姓過好日子。

更多風傳媒報導

