曝金鐘合體小S真相！蔡康永淚憶：以為大S會活得比我們久

蔡康永與小S（徐熙娣）10月在金鐘獎合體頒獎，《康熙來了》經典組合重現感動眾人；他近日接受陸媒訪問，坦言之所以會點頭出席擔任嘉賓的原因，全是為了小S的心理狀態，希望能將她從失去姊姊大S（徐熙媛）的悲痛情緒中拉出來：「我以為大S會活得比我們久。」

蔡康永在訪談中提到，人家說那天去金鐘獎他們的任務是頒獎：「可是我的任務其實是她，我得把她從那個不願意出現的狀態，處理到她願意出現，從不能笑的狀態處理到能笑。」小S療傷8個月首度公開露面，他希望陪伴她一起度過艱難的時刻：「談不上是搭檔了，比較多就是一個人該做到的陪伴，所以S重新露出笑容，我就覺得我做到了。」

談及大S病逝，蔡康永一直覺得她是勇敢、痛快的人：「這些特質都會讓我誤以為她應該要有力量，可以保護她活得比我們久，而且活得比我們堅強。文明給了我一些不應該存在的信心，讓我以為一個人的勇氣或者一個人的自由可以保護他的存在，其實未必，這只是再一次驗證了這個殘忍的現實。」



