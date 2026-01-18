曝陳亭妃昔日遭遇 謝曜州驚呼「不被影響」：謝龍介要加油了

民進黨台南市長初選民調15日出爐，立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將對上國民黨參選人謝龍介。媒體人謝曜州認為，最近對陳亭妃的攻擊都是陳年老故事、甚至有的是捏造的假事件，陳都不受影響，令他不禁直言，「強手來了！謝龍介要加油了！」

謝曜州15日在臉書指出，陳亭妃自初選以來便鮮少攻擊對手，也不浪費錢辦大型造勢，一步一腳印，認真跑行程，傳言要司法伺候他，講了大半年了，也都是繪聲繪影。

另外，謝曜州表示，最近對陳亭妃的攻擊都是陳年老故事，甚至有的是捏造的假事件，而陳都不受影響，認為她的格局、處事值得尊敬！謝強調，「強手來了！謝龍介要加油了」。

據民進黨中央15日公布的數據，中央黨部民調顯示，陳亭妃62.3917%、林俊憲57.0485%；山水民調，陳亭妃58.2395%、林俊憲58.3703%；精湛民調，陳亭妃61.9360%、林俊憲59.0703%。根據三個執行單位結果平均，陳亭妃60.8557%、林俊憲58.1630%。

陳亭妃16日接受廣播節目專訪被問及身兼民進黨主席的總統賴清德會不會幫她，陳強調「總統一定會幫我、主席一定會幫我」，並表示站在主席、總統的角度，一定是要選出最強的候選人，只要是最強的候選人，每個人都是未來的戰友，要並肩作戰，不是單打獨鬥。

