曝陳水扁2事「惹到綠營高層」！他曝節目喊卡引爆點：這筆帳賴清德肯定記著

前總統陳水扁全新談話節目 《總統鏡來講》原訂於今（4）日首播，卻傳出無預警喊卡的消息，陳水扁也證實，節目被行政院長卓榮泰下禁令，外界普遍認為是總統賴清德的意思。資深媒體人樊啓明坦言，扁賴關係生變早有跡可循，即然現實考量無法再把陳水扁關回獄中，只能強行封麥。

樊啓明透過臉書指出，陳水扁新節目開播前被喊卡，雖然說是卓榮泰下的禁令，但明眼人都看得出來「扁賴關係已生變」。

「他高調展現有能力左右綠營核心人物的話語權，卻恐怕也讓自己成執政黨高層眼中不穩定亂源」，樊啓明表示，陳水扁讓民進黨團總召柯建銘在廣播節目中自爆「罷免有賴清德介入」，後院放火這筆帳賴清德肯定記著，更別說陳水扁還挺彭文正「質疑前總統蔡英文的論文」。

樊啓明認為，陳水扁手拿麥克風，卻將炮口對準自己人，恐已成為綠營高層的眼中釘，考量到廣播節目等自媒體影響力有限，才遲遲沒有出手，然而新節目將搬上電視台，就必須出於風險管控的立場強行「封麥」，畢竟將陳水扁官回獄中已非現實考量。

