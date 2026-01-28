曝陳菊多次請辭 賴清德親揭勉予同意原因：盼專心復健、早日康復

總統府今（28）日傍晚發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。對此，總統賴清德晚間參加民進黨尾牙時，親自說明「勉予同意」原因。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德表示，陳菊院長是美麗島事件的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人敬佩。後來她接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

陳菊請辭監察院長。（資料照／中天新聞）

賴清德提到，前不久陳菊院長因中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，自己當時認為若好好復健的話，陳菊是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

賴清德親自說明做出予以同意陳菊請辭監察院長的原因。（圖／中天新聞）

賴清德接著指出，但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。以上說明，謝謝大家」。

