曝陳菊病後「第一時間提辭呈」...賴清德一度慰留、昨准辭：盼菊姐早日康復

監察院長陳菊2024年底因病住院請假迄今，總統賴清德昨（28）日准辭，賴清德昨晚出席活動後受訪表示，陳菊前不久因中風身體不便，第一時間就提出辭呈，但他認為如果好好復健，陳菊還是有機會回到崗位上，而陳菊最近又提出辭呈，他勉予同意，盼陳菊早日康復。

賴清德昨晚出席民進黨尾牙，會後對媒體表示，陳菊院長是美麗島的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來她接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

賴清德透露，前不久陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈：「當時我認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務」。

賴清德再說，但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。」

