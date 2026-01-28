曝陳菊直到任期屆滿「都不用上班」！黃國昌算出她共有這麼多休假：離譜但合法

立法院司法法制委員會今（28）日舉行「政務人員權利義務法制化」公聽會，民眾黨立委黃國昌對此表示，監察院長陳菊從2024年12月底開始請假，而他試算陳菊每年的假期，指出陳菊不只每年有65天休假可請，請完以後再申請延長病假，「假還不用用滿任期就屆滿了！」

黃國昌表示，政務人員沒有法制化，會產生什麼荒謬的現象，那就是即使五院院長「請假超過1年也沒有關係」。按照《公務人員請假規則》，每年可以請病假28天，如果是重大疾病，當核給的病假、事假、休假、補假全部休完了以後，長官可以核准延長病假，其期間2年內合併計算，不得超過1年。



黃國昌批，認同這個規定給予事務官保障，但把它硬套到政務人員，特別是院長級、部長級的身上，「你就知道有多荒謬」，按這個請假規則來說，請問監察院長的長官是誰？是哪一位長官核准陳菊延長病假？是總統賴清德嗎？



​​黃國昌說，他套用法規及日曆算出來，陳菊每年可以請28天病假、7天事假、30天休假，也就是在250個工作天裡面可以請65天的假日，而這65天請完以後，只需要申請185天的延長病假。

黃國昌指出，而延長病假規定是2年內合併不得超過1年，所以到了2026年，陳菊再把今年65天的假日請完以後，可以再請180天的延長病假，「他延長病假還不用用滿，任期就屆滿了！」這代表我國現行的法制，監察院長沒辦法在職位上面履行職責，還可以一直請假到任期屆滿都沒有關係，這麼離譜的事情竟然是合法的。

黃國昌表示，2012年考試院、行政院所提出的「政務人員法草案」，裡面就提出「因健康或其他原因難以行使職權者」應辭職，希望這一屆的國會不要再只是推動而已，不然推動了十幾年，原地踏步一事無成。

