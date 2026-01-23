曝電器展可創造「三贏」 賴清德：經濟好政府執政就會比較順利

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」（圖／總統府提供）

總統賴清德今（23）日上午出席電器空調影音3C年終購物展開幕典禮，感謝電器商業公會在幾次風災重建的協助，並表示這個展售會可以創造消費者、業者、政府三贏，呼籲全國消費者利用難得的機會進場採購，過一個好年。隨後在逛展時，賴清德也仔細聆聽業者介紹各種電器的功能，並時不時提出疑問，在看完卡啦OK機之後，面對媒體詢問是否會購買，賴清德則笑說「我是好奇而已」。

賴清德今日上午出席台北市電器商業同業公會「2026電器空調影音3C年終購物展」開幕典禮，致詞時先特別代表政府感謝電器商業公會，在台灣最困難的時候挺身而出，包括去年南台灣丹納絲風災、花蓮堰塞湖溢堤災情，救災時有鏟子超人，重建時有電器公會，台灣這樣互助的精神贏得國際社會肯定，對於受災的民眾也是非常溫暖的。

廣告 廣告

賴清德說，為什麼這麼大力支持電器展？主要是這個展售會可以創造三贏，第一個是受惠的就是消費者，現在科技進步，各種電器的品質都很好，像現在電視都不輸電影院，如果能夠買到新的電器，對消費者來講當然很好，還又便宜又可以抽獎；第二個受惠的是電器公會的夥伴們，政府希望經濟進步，各行各業都有生意做，所以在背後支持展售會，讓每一個商店都可以獲得利潤、讓大家生活能夠更好。

賴清德接著提到，第三是政府有獲利，經濟好，政府自然而然執政會比較順利；另外在節能減碳方面，這是政府要推動的目標，從前總統蔡英文任內開始，就律定2050淨零轉型的目標，他上任之後也在總統府成立「氣候變遷對策委員會」來落實淨零轉型的目標。

賴清德也呼籲，全國消費者一定要利用這個難得的機會進場採購，因為消費者沒有進來，這個三贏的活動就沒有辦法成立，「沒有第一贏就沒有第二贏，沒有第二贏就沒有第三贏」，敬請各縣市民眾都能把握難得的機會、踴躍採購，過一個好年。

賴清德逛電器展，聽業者介紹多功能料理爐（圖／總統府提供）

隨後，賴清德也逛了現場數個電器攤位，認真聆聽業者展示多功能料理爐的使用方式，並不時露出覺得新鮮的表情、提出疑問，而在看完卡啦OK機之後，面對媒體詢問是否會購買，賴清德則笑說：「我是好奇而已。」

更多三立新聞網報導

賴清德「很清楚」藍白有無介入台南初選？徐國勇曝原意：民調沒任何問題

快訊／蛤？國民黨邀卓榮泰「三長對三長」電視辯論 立院無異議逕付二讀

被提名中選會主委！張啓楷問「總統想解決做民調的人？」 游盈隆反應曝

澤倫斯基批台灣「電子零件流向俄」 賴清德允諾「加強管制」保護烏克蘭

