曝霍諾德攀101差點喊卡 賈永婕謝「神奇鳳梨」急電蔣萬安、陳世凱求援

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101，寫下震撼全球的高空壯舉。台北101董事長賈永婕26日揭露，活動前夕氣象預報全是雨，一度面臨臨時喊卡危機，關鍵時刻她選擇不服輸，火速啟動備案、聯繫市府與中央協調資源。最後，除了感謝台北市長蔣萬安與交通部長陳世凱的全力支援，她也幽默點名還要謝謝那顆「神奇的鳳梨」。

賈永婕26日晚間在社群媒體發文表示，她透露，原訂週六登頂行程因天候延期，團隊面臨是否取消活動的重大抉擇。賈永婕表示，英國製作團隊使用5個氣象預測平台皆顯示隔日可能降雨，若大樓外牆潮濕，將不符攀爬安全標準；但活動僅核准週末兩天，若再延期至週一，勢必影響上班族與交通，風險極高。

她指出，儘管合約上可選擇取消活動，但賈永婕並不想在最後一刻放棄，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥」因此，她仍決定全力爭取延期，並緊急向台北市長蔣萬安求助。市府隨即整合副市長、議會、文化局、警政與交通等單位支援，同時她也致電給交通部長陳世凱爭取延長空拍航權，101內部動線也全面重整。

賈永婕也在文末特別感謝各方協助，點名台北市政府團隊、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公等宗教單位，並幽默表示，也要感謝「天公、諸佛菩薩，還有那顆神奇的鳳梨」。

賈永婕形容，那晚站在101的60樓，看著雨水貼著玻璃，心情比天氣還濕重，甚至已經做好若再延期，將親自向媒體、民眾與上班族說明的準備，直到隔天清晨6點半天色漸亮，7點整安全檢查終於通過，確認可以攀爬，她鬆了一口氣笑說，「我第一件事就是趕快去化妝。」

此外，針對民進黨立委李坤城今詢問財政部長莊翠雲，邀請霍諾德攀登台北101的活動，財政部或台北101是否有支出經費，以及賈永婕董事長是否有事前向財政部報告？賈永婕則在文章中回應，「這次活動101沒有花半毛錢，但花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」

