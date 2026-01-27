曝霍諾德攀101差點喊卡 賈永婕謝「神奇鳳梨」急電蔣萬安、陳世凱求援
美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101，寫下震撼全球的高空壯舉。台北101董事長賈永婕26日揭露，活動前夕氣象預報全是雨，一度面臨臨時喊卡危機，關鍵時刻她選擇不服輸，火速啟動備案、聯繫市府與中央協調資源。最後，除了感謝台北市長蔣萬安與交通部長陳世凱的全力支援，她也幽默點名還要謝謝那顆「神奇的鳳梨」。
賈永婕26日晚間在社群媒體發文表示，她透露，原訂週六登頂行程因天候延期，團隊面臨是否取消活動的重大抉擇。賈永婕表示，英國製作團隊使用5個氣象預測平台皆顯示隔日可能降雨，若大樓外牆潮濕，將不符攀爬安全標準；但活動僅核准週末兩天，若再延期至週一，勢必影響上班族與交通，風險極高。
她指出，儘管合約上可選擇取消活動，但賈永婕並不想在最後一刻放棄，「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥」因此，她仍決定全力爭取延期，並緊急向台北市長蔣萬安求助。市府隨即整合副市長、議會、文化局、警政與交通等單位支援，同時她也致電給交通部長陳世凱爭取延長空拍航權，101內部動線也全面重整。
賈永婕也在文末特別感謝各方協助，點名台北市政府團隊、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公等宗教單位，並幽默表示，也要感謝「天公、諸佛菩薩，還有那顆神奇的鳳梨」。
賈永婕形容，那晚站在101的60樓，看著雨水貼著玻璃，心情比天氣還濕重，甚至已經做好若再延期，將親自向媒體、民眾與上班族說明的準備，直到隔天清晨6點半天色漸亮，7點整安全檢查終於通過，確認可以攀爬，她鬆了一口氣笑說，「我第一件事就是趕快去化妝。」
此外，針對民進黨立委李坤城今詢問財政部長莊翠雲，邀請霍諾德攀登台北101的活動，財政部或台北101是否有支出經費，以及賈永婕董事長是否有事前向財政部報告？賈永婕則在文章中回應，「這次活動101沒有花半毛錢，但花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」
更多上報報導
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
賈永婕捧鳳梨祈平安 霍諾德「一臉問號」表情引熱議
司改會質疑林宸佑案違反洩密 橋頭地檢署3聲明澄清
其他人也在看
曾在立法院被郭國文質詢「台灣101」！賈永婕當時反應是這樣
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓成功，行政院長卓榮泰發文祝賀，卻將台北101稱作「台灣101」，引發爭議。值得注意的是，過去民進黨立委郭國文就曾以「台灣101」定位問題質詢董事長賈永婕。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
霍諾德攻頂101才落幕！賈永婕突脫口「我要退休了」 董座去留內情全攤開
美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以「零防護、無繩索」赤手攀登台北101，最終在全球直播見證下成功登頂，現場情緒瞬間炸裂。台北101董事長賈永婕全程緊盯挑戰進度，當霍諾德安全完成壯舉時，她興奮對鏡頭大喊「成功了！」卻突然脫口一句「我要退休了！」掀起關注。對於外界關心是否真有自由時報 ・ 10 小時前 ・ 54則留言
看霍諾德攀上101太嗨 賈永婕激動PO文「請尊重窗框小姐」挨罵了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／台北報導美國極限攀岩高手艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）25日成功已無繩索、徒手方式登上台北101最頂端後，不僅引起全球關注，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
卓榮泰喊「台灣101」延燒 蔣萬安放冷箭：我是台灣市長？
美國攀岩傳奇霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘成功登頂，不過，行政院長卓榮泰卻在發文祝賀時稱「台灣101」，引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今（27日）回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
台北101沒花半毛錢！賈永婕怕「比龜孫子還鳥」曝驚險內幕 取消只差一步
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。不過原訂上週六的活動因雨延期，賈永婕擔心若週日又遇到下雨，霍諾德無法挑戰該怎麼辦？她緊急回公司開會，聯絡台北市長蔣萬安及交通部長陳世凱，獲得全力支持後，再度整合相關資源，做好萬一延期週一的準備。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 25則留言
40歲男剩2000元博一把！爽抱6.92億大樂透頭獎：不怕老闆了
40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計 6.92 億元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 519則留言
美批世衛「忽視台灣存在」！WHO回應惹議
[NOWnews今日新聞]美國22日正式退出世界衛生組織（WHO），美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）表示，這是美方回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職表現。美國衛生...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 83則留言
霍諾德成功登頂101！「中文配音」掀網關注：笑到噴淚
美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，引發外界高度關注，而他和妻子桑妮（Sanni McCandless）的互動，同樣掀起許多網友討論。Yahoo綜合報導 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
看霍諾德爬101日本人驚呆「在日本絕不允許」 網狂讚賈董：第一次認真看101
攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）在昨（25）日用91分鐘完成徒手攀登台北101挑戰，引起國際關注。「鐵人柏青哥」發文說，當時正與日本朋友在一起，他驚訝的跟自己說，「要是在日本，絕對不會有人允許這件事」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德成功徒手登頂台北101 沈春華點名賈永婕「心臟風險高過他」
知名主播沈春華透過臉書粉絲專頁「沈春華 Live Show」發文指出，霍諾德能完成挑戰，除自身是世界級徒手攀岩好手外，還包括長時間鎖定台北101作為目標、國際級製作團隊協助，以及天候條件配合，缺一不可。對此，沈春華形容，這是一場在制度、責任與專業評估下誕生的「不可能任...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
三鶯延伸八德拚123年通車！縮短通勤20分 一車直達板南線
捷運三鶯線延伸八德計畫是由桃園市政府委由新北市政府代辦，綜合規畫報告於去年8月1日經行政院核定，基本設計工程經費審議報告現由交通部及工程會審議階段，工程會於27日邀集相關部會人員召開現勘及審議會議，桃園市政府將攜手新北市政府一同爭取中央審議通過，力拚123年完工通車。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
一天幾乎都在睡！陸9旬嬤被封「現實版睡美人」 每天睡超過20hr
中國湖北武漢一名92歲的老婦人，因每天睡眠時間長達20小時以上，被網友暱稱為「睡美人」。不過，除了睡眠時間明顯長於一般人之外，女兒表示，母親各項身體指標皆維持正常，而她本人也透露，自己的心態十分平穩，對生活感到相當放鬆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
千金買房，萬金買鄰？買房前的「偵探攻略」你做了嗎？
「千金買房，萬金買鄰」這句老話，你應該不陌生。但買房踩到爛鄰居，真的比買到漏水屋更崩潰，樓上半夜打麻將、隔壁把走廊當倉庫、樓下抽菸味道飄滿家……這些事，錢也買不到解方。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗台3線大型重機又出事 22歲騎士過彎自摔身亡
【記者鮮明／苗栗報導】苗栗縣台3線今（25日）上午發生死亡車禍，年僅22歲的彭姓男子騎乘紅牌重機行經獅潭鄉路段時，疑似過彎不慎自摔，彭男當場沒有生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。員警現場採證時，仍有多輛重機呼嘯而過；警方表示，台3線獅潭路段彎道多，已發生多起傷亡車禍，呼籲騎士減速慢行。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
Lulu認嫁陳漢典「有缺點」！婚禮講誓詞淚崩：變得不能沒有你
藝人Lulu黃路梓茵和陳漢典今（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，感性的兩人在入場時就已經泛淚，在交換誓詞時，哽咽大告白，陳漢典表示「你就是我想生活一輩子的女孩」，而Lulu則坦言，嫁給漢典之後台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
蔣萬安讚霍諾德遭轟「蹭功勞」 賈永婕1句打臉酸民
蔣萬安讚霍諾德遭轟「蹭功勞」 賈永婕1句打臉酸民EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
鍋具、菜刀可以回收嗎？「環保局給解答」丟錯恐罰款
農曆年將至，許多民眾忙著大掃除，很多人也會趁機把家中使用已久的鍋具、菜刀丟棄，不過這些鍋具、菜刀該怎麼丟，你知道嗎？環保局指出，鍋具材質眾多，丟棄前請務必確認是否可以回收，才不會丟錯了。Yahoo綜合報導 ・ 2 小時前 ・ 10則留言
2/4「立春」起就是馬年！命理師：3生肖有貴人相助
命理師柯柏成指出，「立春」是二十四節氣的第一個節氣，2026年丙午馬年的生肖分界點並非農曆大年初一，而是以立春交節氣時間為準。2月4日凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒生肖屬馬，交節氣前出生者仍屬蛇。並點名生肖羊、虎、狗者將有貴人相助，手氣也相當不錯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德攀登101!全球直播"國旗"入鏡 賈永婕:我換的
生活中心／綜合報導全球關注攀岩神手Alex挑戰台灣最高樓，但這一幕，更是讓全體國人熱血沸騰。可以看到，Alex在牆上爬，旁邊竟是國旗在飄揚，這一幕，透過直播在全國190國強力放送。讓世界再度看見台灣，而這背後功臣，101董事長賈永婕，也親自發限時，驕傲的說，我把這裡全換成國旗了，不管怎麼拍，絕對都拍得到！民視 ・ 1 天前 ・ 52則留言