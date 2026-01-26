曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）原定24日挑戰徒手攀登台北101，但因天候不佳延至25日挑戰，當天他僅花91分鐘便登頂成功。101董事長賈永婕透露，得知延期的消息後，她立刻和台北市府與交通部聯繫，她十分感謝台北市長蔣萬安、交通部長陳世凱的協助，以及「那顆神奇的鳳梨」。
賈永婕26日晚間在臉書發文表示，星期六下午四點，她被緊急找回公司，英國製作團隊的老闆一臉凝重地告訴她，他們使用的氣象預測平台，全都顯示隔天早上會下雨，她也看了自己手上的氣象資料，狀況確實不穩定。而且，就算雨停了，大樓只要是潮濕的，都不可能達到攀爬的安全標準。但申請與規劃的時間，只有星期六、星期日兩天，若延到星期一，會影響多少人？「一定會被罵爆！」
賈永婕指出，按照合約，其實是可以「取消」這個活動的，但還沒開始就放棄，「這真的比龜孫子還要鳥。」不過，時間非常緊迫，星期六晚上她必須決定到底要取消還是延期。於是，她致電蔣萬安，蔣萬安非常支持這個活動，立刻協助整合資源，林奕華副市長、戴錫欽議長、文化局蔡詩萍局長、警察局林炎田局長，
交通管制、警力支援，全部第一時間到位。隨後她又致電陳世凱，請求多開放一天空中攝影的航權，也得到了支持。
賈永婕說，她還立刻召開緊急主管會議，把所有的可能性一次攤開來處理，「看著窗外下著雨的天空，水氣貼著玻璃，心裡的煎熬，比天氣還濕。」睡覺前，她告訴自己，如果還是要延期，一定會親自出來，向媒體說明、向在現場等待的民眾說明、也向星期一會被影響的上班族，好好說明。星期日早上七點整，安全檢查通過。確認可以攀爬，「我第一件事就是：趕快去化妝。」
賈永婕說，「衷心感謝台北市政府團隊、交通部、民航局、警察局、行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，還有那顆神奇的鳳梨！」
