曝韓國瑜曾召開會議善意回應院版財劃法 陳培瑜：遺憾傅崐萁沒點頭只能晾一旁
新版《財政收支劃分法》分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島部分，立法院昨三讀通過修正案，更正分配公式錯誤。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（11/22）天在臉書揭露，因應行政院版《財劃法》修正草案送進立法院，立法院長韓國瑜曾經提出等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，但不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納，這體現了誰才是權力領袖，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？
陳培瑜首先指出，行政院版本《財劃法》在20日已經送進立法院，等待下週二程序委員會通過就可以付委審查，行政院與立法院之間的討論就有機會正式展開，對韓國瑜而言，兩院如果可以因此開展正向對話，不僅國家財政問題有解，朝野之間的矛盾更有可能因此更見新的契機。
陳培瑜表示，在行政院長卓榮泰遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，在昨天立法院院會前，召集一場會前會，邀請國民黨兩位熟悉財政領域立委賴士葆、林思銘，與財政部部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵、民進黨團幹部先行交換意見。
陳培瑜透露，在那場會議中，賴士葆、林思銘都表現出對於院版《財劃法》的肯定，並且進一步要求財政部給出各縣市所能分配的數字，行政院也第一時間答應下週會提供試算數字。她說，過程中韓國瑜更主動提出，等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法，讓她覺得韓應該看懂國民黨版本《財劃法》的困境。
陳培瑜表示，從結果來看，《財劃法》修正案還是三讀通過，藍白依然堅持表決通過補破網條文，一如既往地沒有承認去年12月的修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好，「所以我對於韓院長有機會、有能力主持院會的期待落空了。」
陳培瑜直言，讓韓國瑜更頭痛的是，過去三個會期，國民黨團都是由總召傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天，就連昨天韓國瑜安排會議，在議程協商中提出建議，但傅崐萁就是不採納，不正是徹底體現了誰才是權力領袖，「也就是說，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜院長對內對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用！」
陳培瑜認為，國民黨在立法院內的權力分配與風向，是他們的家務事，但是對國人來說，更重視的是在國家各項政策推動下，每一個受到影響的國人其權利必須要被重視與尊重，而她覺得這正是朝野立委在這個會期最重要的事情之一。
最後，陳培瑜呼籲，在野黨要共同為國人謀福利，以行政院版財劃法為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌，畢竟所有執政地方縣市政府的主計也都與中央主計開了多次的討論會議，也已經完成聚焦，接下來就是立法院的事情了。
更多太報報導
烏龍公式解套！立院三讀再修《財劃法》 離島、本島分母切割
政院推《財劃法》稱挹注地方1.2兆 羅智強轟「政治操作」：等新版上路再討論
政院自提「財劃法」修正草案 凌濤：前後邏輯矛盾
其他人也在看
籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北統籌分配款增加六都最多
台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段，今（22日）在林口舉行動土儀式。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及政院版財劃法。他強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高自由時報 ・ 22 小時前
垃圾山主謀與民進黨民代友好 柯志恩酸「自盜自演」？
高雄月世界垃圾山案主謀李有財的政治背景引發討論，據了解，民進黨多位民代與李交情深厚，甚至多次替他站台，有意角逐2026高雄市長的國民黨立委柯志恩質疑，當初美濃大峽谷案發生時，涉案的議員特助站在她旁邊，自己就被說成「自盜自演」，那現在李有財跟綠營民代站在一起，是否也是「自盜自演」？中時新聞網 ・ 23 小時前
騎單車違規被攔狂罵警6次「狗男女」 他辯罵市場黑狗下場曝
台中詹姓男子在人行道騎乘腳踏車遭警方攔查，原本只是小違規，卻因情緒失控連續飆罵警察「狗男女」，最後被當場壓制逮捕，案件審理時詹男辯稱不是在罵警察，而是在描述「市場附近有很多黑狗」，但法官根本不採信此說法，仍依公然侮辱罪判處拘役11日，得易科罰金，可上訴。自由時報 ・ 23 小時前
孫家銘觀點》高市議員第六選區將成為民進黨「世代與路線」交會戰場
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部11月18日召開執評委員會議，通過2026年市議員選舉第一階段提名席次建議，確定大旗美、第2、第3、第4、第5、第6與第8選區共7個選區的提名數，宣告綠營正式進入議員佈局階段，其中第6選區(旗津、鼓山、鹽埕)應選4席、民進黨維持提名2席，延續上屆「藍綠各2」的大致板塊，第三勢力得票有限。不過，綠營同選區早在半年多前就有新人表態參選，曾任陳其邁立委助理的鹽埕區博愛里現任里長林哲弘，將挑戰資深的老大姐李喬如和新潮流菊系大將簡煥宗，讓原本競爭的態勢從「黨對黨」提前轉為「黨內路線之爭」。 第6選區橫跨旗津半島、壽山山腳到老鹽埕街區，是高雄都會中相當具代表性的複合選區，旗津區以觀光、漁業為主，人口結構偏高齡，交通仰賴渡輪與車輛轉運，長期關注渡輪班次、安全、醫療與長照資源；鼓山區兼具舊社區與新建商圈，包含壽山、內惟、哈瑪星一帶，既有老屋保存與生活品質問題，也有海景住宅、輕軌與港灣觀光議題；鹽埕區曾是高雄最繁華的商業核心，如今從「老城區」轉型為文創與觀光重鎮，駁二藝術特區、舊堀江與老市場並存，地方創生與老商圈再造成為重要議題。 山海景觀、新舊社區、商圈變遷的組新頭殼 ・ 23 小時前
政院版財劃法凶多吉少？民眾黨團揚言退回
行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（22）天表示，民眾黨團立場明確，將退回政院本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。中時新聞網 ・ 22 小時前
《政治》院版財劃法 25日朝野首波攻防
【時報-台北電】行政院版《財政收支劃分法》修正草案亮相後，在野態度備受關注。民進黨團書記長陳培瑜22日呼籲藍白理性討論外，並透露立法院長韓國瑜21日曾找藍委賴士葆、林思銘與政院官員交換意見。賴士葆表示，政院承諾25日會把各縣市試算表送往立院，等看到試算後，國民黨團再決定是否繼續審查；民眾黨團則直接表態，將退回政院版草案。 政院版《財劃法》送抵立院後，首波朝野攻防料將是25日的立院程序委員會。程委會中在野黨團10人、民進黨團僅9席，換言之，只要在野黨團提案封殺，政院版《財劃法》將無法排入院會報告事項，也就無法進到財委會中討論。 為此，綠營搬出韓國瑜當救兵，陳培瑜昨透露，行政院長卓榮泰針對《財劃法》遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，主動邀請國民黨內號稱最熟悉政府財政運作的立委賴士葆、林思銘，21日早上與財政部長莊翠雲、行政院祕書長張惇涵交換意見；並強調這是一場開門會議，韓國瑜、莊翠雲、張惇涵、賴士葆、林思銘、民進黨團總召柯建銘，幹事長鍾佳濱與她都在場。 陳培瑜說，在這場由韓國瑜協調主持的會議中，2位在野黨財政立委也表現出對於院版《財劃法》的肯定，並要求財政部進一步給出各縣市所能分配的數字；時報資訊 ・ 4 小時前
讚台灣打擊假訊息！馬克宏曝法國1機構「受台灣啟發」 外交部：願加強合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於法國北部阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，談及法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM時表示，該機構成立是受台灣啟發，並稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今（22）日發布回應表示，願與法國......風傳媒 ・ 22 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前