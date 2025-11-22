曝韓國瑜曾召開會議善意回應院版財劃法 陳培瑜：遺憾傅崐萁沒點頭只能晾一旁

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜。資料照，陳祖傑攝



新版《財政收支劃分法》分配公式錯誤，導致部分縣市分得統籌分配稅款不如預期，尤其離島部分，立法院昨三讀通過修正案，更正分配公式錯誤。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（11/22）天在臉書揭露，因應行政院版《財劃法》修正草案送進立法院，立法院長韓國瑜曾經提出等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，但不被國民黨立院黨團總召傅崐萁採納，這體現了誰才是權力領袖，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？

陳培瑜首先指出，行政院版本《財劃法》在20日已經送進立法院，等待下週二程序委員會通過就可以付委審查，行政院與立法院之間的討論就有機會正式展開，對韓國瑜而言，兩院如果可以因此開展正向對話，不僅國家財政問題有解，朝野之間的矛盾更有可能因此更見新的契機。

陳培瑜表示，在行政院長卓榮泰遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，在昨天立法院院會前，召集一場會前會，邀請國民黨兩位熟悉財政領域立委賴士葆、林思銘，與財政部部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵、民進黨團幹部先行交換意見。

陳培瑜透露，在那場會議中，賴士葆、林思銘都表現出對於院版《財劃法》的肯定，並且進一步要求財政部給出各縣市所能分配的數字，行政院也第一時間答應下週會提供試算數字。她說，過程中韓國瑜更主動提出，等到政院版本付委後，再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法，讓她覺得韓應該看懂國民黨版本《財劃法》的困境。

陳培瑜表示，從結果來看，《財劃法》修正案還是三讀通過，藍白依然堅持表決通過補破網條文，一如既往地沒有承認去年12月的修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好，「所以我對於韓院長有機會、有能力主持院會的期待落空了。」

陳培瑜直言，讓韓國瑜更頭痛的是，過去三個會期，國民黨團都是由總召傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天，就連昨天韓國瑜安排會議，在議程協商中提出建議，但傅崐萁就是不採納，不正是徹底體現了誰才是權力領袖，「也就是說，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜院長對內對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用！」

陳培瑜認為，國民黨在立法院內的權力分配與風向，是他們的家務事，但是對國人來說，更重視的是在國家各項政策推動下，每一個受到影響的國人其權利必須要被重視與尊重，而她覺得這正是朝野立委在這個會期最重要的事情之一。

最後，陳培瑜呼籲，在野黨要共同為國人謀福利，以行政院版財劃法為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌，畢竟所有執政地方縣市政府的主計也都與中央主計開了多次的討論會議，也已經完成聚焦，接下來就是立法院的事情了。

