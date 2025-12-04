曝高市早苗真正目的！沈政男分析「日本改口內幕」：民進黨政府怎麼不抗議？

日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引起中國不滿，雙方摩擦日益緊繃，而日方繼連日重申立場不變後，再於3日強調，對台灣的立場認定並無改變；精神科醫師沈政男透露，自己找出日中聯合聲明的日文原文發現，台灣歸屬的認定問題並非「中國的一部分」而是「中華人民共和國的一部分」，解析日中聲明細節的同時，沈政男也直言，高市早苗其實只有在考慮自己的政治生涯而已。

沈政男透過臉書發文表示，為了釐清日中聯合聲明的立場，自己特地去找了日文原文，發現其認定的台灣歸屬，是中華人民共和國而非中國；簡而言之，日本表達理解、尊重的部分，是對於「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

「民進黨政府怎麼不出來抗議？」沈政男指出，上述只是日本對於台灣定位的認定，之所以未明言承認，是因為台灣海峽之間還有一個「兩岸定位」的問題；沈政男解釋，日本原來的立場很清楚，就是台灣屬於「中華民國不可分割的一部分」，但隨著蔣政府戰敗、中華人民共和國成立，後者主張自己接續中華民國，成為代表中國的政府，理所當然繼承了〈波茨坦宣言〉、〈開羅宣言〉的法律地位。

沈政男進一步補充，中共主張繼承了中華民國的法律地位，中華民國則主張「中華民國還在」，說穿了就是兩岸一直以來「一中各表（一個中國，各自表述）」問題；沈政男更不諱言表示，綜合國際、政治、經濟、文化等因素，「一中各表」確實是目前最大也最好的相關利益國家的公約數。

至於高市早苗當初為拋出「台灣有事」的相關發言？沈政男直言，高市早苗只在意自己「能當多久的首相」，且因為她身為日本第一位女性首相，在不想被貼上軟弱標籤的情況下，就延續了已故前首相安倍晉三的「台灣有事」路線。沈政男認為，日本對於自己未來要怎麼走，連日本人都沒有共識，「口誤，當然就要改口；而為了顏面，只好慢慢退回原來的日本立場」。

