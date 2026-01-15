曝高市早苗「解散國會目的」！黃暐瀚預言2大劇本：若失敗恐面臨這隱憂

日本首相高市早苗上任未滿3個月，近日傳出她已正式向自民黨內與日本維新會的高層傳達「解散眾議院」的想法，正以「1月27日公告、2月8日投開票」的日程進行最終調整；資深媒體人黃暐瀚指出，高市早苗在內閣民調連續3個月突破七成的高點果斷出擊，為的就是讓自民黨單獨過半，並達到自民黨、維新會、國民民主黨超過330席修憲門檻的目的。

黃暐瀚透過臉書分析，高市內閣連續3個月突破七成，加上正值日本發放民生補助的時機點，考量到經濟問題等隱憂，現在民調高峰正是高市早苗唯一且最佳的機會。另外自民黨加維新會組成的執政聯盟，在參議院未過半，高市早苗未來如果想要推展重大法案和預算，也會需要更多的國會席次來推行。

資深媒體人黃暐瀚（見圖）分析高市早苗欲解散眾議會的目的。（資料照，柯承惠攝）

此時解散眾議院所為何？黃暐瀚認為，高市早苗無非是想達到「自民黨單獨過半」以及「自民黨、維新會、國民民主黨過修憲門檻」的目的，一旦成功，不僅穩固了高市早苗在黨內總裁的地位，也確保了自民黨的實力。另外可以在確認日本國民對內閣支持度（如台灣有事等對外政策）之餘，推動修憲、改變日本「富國強兵」的國家方向。

另外黃暐瀚指出，如果高市早苗改選的劇本以失敗作收，屆時將面對的不僅是中國更為強力的施壓，更可能遭民眾質疑「無端解散國會、花錢改選」，最終導致內閣支持度下滑。不過黃暐瀚也直言，對高市早苗來說，現在確實是拔刀居合、勇敢出擊的最佳時機。

