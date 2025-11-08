曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。
郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不夠強」的問題存在。郭正亮指出，柯志恩不像當年的韓國瑜一樣，能夠將與基層的共鳴凝聚出來，畢竟這是候選人的群眾性問題。
至於民進黨將派誰出戰？郭正亮透露，有跟柯志恩聊過相關問題，兩人都認為，在距離2026大選還有一年多的情況下，林岱樺能在「被打壓的情況下」，於首場造勢動員超過2萬人，就可以看出資源落差之大；柯志恩更不諱言表示，自己要到選舉前夕，才可能捲動這樣的能量。
不過郭正亮預言，民進黨最終應該還是會派賴瑞隆，雖然賴瑞隆在地實力不夠深厚，但這是未來才要處理的問題。郭正亮指出，這一場選戰不是賴瑞隆在選，而是賴清德與陳其邁之間的角力；郭正亮解釋，畢竟陳其邁是要往上爬的人，沒有贏、就沒辦法達成目標，因此會在這一局卯足全力。
更多風傳媒報導
其他人也在看
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 4 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 13 小時前
消滅正國會？郭正亮揭內幕：林右昌恐已嚇到
[NOWnews今日新聞]民進黨日前拍板決定提名立委蘇巧慧競選2026年新北市長，但前立委郭正亮昨（6）日指出，前民進黨秘書長林右昌本來也要選新北市，結果大罷免大失敗，他就消失了，林右昌是不是被嚇到？...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美退將籲台強化後備戰力 整合防空飛彈防禦系統
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）總統賴清德日前表示，台灣將會仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。美退將分析，台灣確實需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統，也必須仿照以軍模式來打造後備軍力。中央社 ・ 12 小時前
綠派誰出戰台北高雄市長？他大膽預言這2人
[NOWnews今日新聞]外傳一份民進黨高雄市長選戰的內參民調曝光，顯示綠委賴瑞隆以44.5%支持度，領先藍委柯志恩的36%；綠委林岱樺以39.8%，領先柯志恩的35.1%；綠委許智傑則以40.4%，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健保補充保費急煞車 卓榮泰坦言應嚴謹討論：高收入多負擔是原則
衛福部拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出引發強大民怨，行政院昨(6)日晚間緊急喊卡。行政院長卓榮泰今(11/7)日於立法院答詢時表示，整份內容他了解的沒有那麼詳細，但也認為整個案子必須經過政院內部跟衛福部更嚴謹討論。他強調，健保的改革，是要讓高收入的國人多負擔一些，這才是大原則。太報 ・ 1 天前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 8 小時前
誇張夫婦遊泰瀑布旁「超火熱」畫面瘋傳 警火速逮人
誇張夫婦遊泰瀑布旁「超火熱」畫面瘋傳 警火速逮人EBC東森新聞 ・ 1 天前
影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局
2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。中天新聞網 ・ 11 小時前
網球》「我44歲，但我還想證明自己！」 拉蒙斯／羅耶爾三太子盃逆齡打下雙打8連勝連兩站冠軍
臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽今晚雙打冠軍率先出爐！上周已經拿下首爾挑戰賽冠軍的第3種子拉蒙斯(Nathaniel Lammons，美國)／羅耶爾(Jean-Julien Rojer，荷蘭)組合第4種子日本組合上杉海斗／渡邊聖太，雙方打出一場精彩少見的互保大戰後，拉蒙斯／羅耶爾組合才以兩個搶七7比6(4)、7比6(6)封王，連同上周首爾兩人己打下8連勝二連冠！三太子盃雙打決賽有大滿貫雙打冠軍球星壓陣，美荷組合中的44歲荷蘭老將羅耶爾曾經在2015年11月高居世界雙打第3， 並且曾經打下2015年溫網、2917年美網和2022年法網男雙三座大滿貫冠軍，搭檔拉蒙斯也曾經在今年元月達到世界第17，兩人在前三站挑戰賽已經打下深圳、首爾兩站冠軍。拉蒙斯／羅耶爾固然強悍，但前一天打敗謝政鵬組合的日本組合上杉海斗／渡邊聖太也有出色的表現，雙方上周才剛在首爾8強交手，當時拉蒙斯／羅耶爾也以2比1搶十獲勝。今雙打決賽上演一場互保大戰，首盤第4局日本組合化解1破發點，第10局日本組合再化解1盤末後後，第11局拉蒙斯／羅耶爾也一度逼出2破發點，但雙方都成功保發至6比6搶七，最終由拉蒙斯／羅耶爾以7比4拿下麗台運動報 ・ 2 小時前
馬雅古城藏三千年秘密！對齊日出象徵四方 馬雅「宇宙觀建築」重寫文明時間軸
根據《CNN》與《科學進展》（Science Advances）期刊報導，該研究由美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata）領導，團隊運用光學雷達（LiDAR）技術，在茂密森林中識別出遺址輪廓。過去因其建築以泥土為主體、與自然地形融合，這座長1.4公里、高15公尺的平台建築...CTWANT ・ 2 小時前
地下賭盤民調柯志恩慘輸？高雄綠4人回應了 質疑有鼓勵賭博之嫌
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨高雄市長初選競爭激烈，傳出地下賭盤已進行民調，其中，賴瑞隆民調第一，排第二的邱議瑩小輸賴1.7個百分點，許智傑民...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏
2026年台南市長選戰備受矚目，民進黨內上演「憲妃大戰」，引發關注。陳亭妃近日接受專訪時表示，自己不會脫黨參選，「不能成為壓垮民進黨的最後一根稻草」，並否認與總統賴清德不合，「我跟賴總統一點問題都沒有」。中天新聞網 ・ 3 小時前
高雄市長初選民調與賴瑞隆僅差距1.7% 邱議瑩回應了
【記者李俊毅／台北報導】民進黨高雄市長黨內初選白熱化，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，昨日有媒體曝光最新的「地下賭盤」民調，顯示4人分別與國民黨立委柯志恩對決「全勝」，第一名為賴瑞隆的47.7％對上柯志恩33.0％、第二名的邱議瑩支持度46%，與賴瑞隆差距只差1.7%。對此，壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
支持傅崐萁續任總召修改「2年條款」？鄭麗文：不過問黨團決議或內部選舉
針對立法院國民黨團今日決議廢除黨團總召2年任期條款限制，黨團總召傅崐萁將可以不受限制尋求連任，但先前外傳國民黨主席鄭麗文諮詢資深藍委林德福接任黨團總召，鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」時面對媒體詢問，是否支持傅崐萁續任？鄭麗文鄭重澄清，黨團相關決議或內部選舉，她都不會過問，完全尊重黨團自由時報 ・ 1 天前
全聯「超夯食物」香爆！網讚外酥內軟孩子超愛：一盒不到100元
台灣是炸物王國，看劇玩遊戲來一份讓心情愉悅，其中炸物攤隨處可見的甜不辣更是長年熱銷。有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上秘密推薦一款「手工甜不辣」，大讚煎完以後外酥內軟，孩子超愛吃，引起網友熱烈討論！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境
總統賴清德今（8）日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」時指出，推動「健康台灣」為國家重要政策，將透過提高健保總額、啟動為期5年共489億元的「健康台灣深耕計畫」，並加強癌症篩檢與新藥基金等措施，與醫界攜手提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境，讓國人不只活得更長久，也能活得更健康。賴清德致詞表示，醫界一年365天守護民眾健康，平時是健康的守護神，疫情期間更是不畏艱險、堅守第一線的防疫英雄，感謝醫界的辛勞與奉獻。未來政府將持續與醫界共同努力，讓醫療體系有更寬廣的空間發揮理想，照顧全民健康。賴清德說，雖然已離開第一線醫療服務，但始終未離開醫療領域，從國代、立委、市長、院長、副總統到總統，理念始終如一。並提到，目前國人平均壽命約80歲，但不健康年數仍約8.4年，意即平均有10%的時間是處於不健康狀態，政府與醫界及社會各界應共同努力，讓國人「活得長、更要活得健康」。賴清德指出，「健康台灣」為就任總統後提出的重要國家政策，感謝學研界與政府組成推動委員會，循序推進各項計畫。並指出，醫療服務經費充足是提升品質的關鍵，今年健保總額預算核定約9,286億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長台灣好新聞 ・ 3 小時前
沈富雄坦承大轉彎！自曝原不看好鄭麗文：她讓馬英九流淚、演講完勝韓國瑜，賴清德無法躺著連任！
沈富雄接受黃暐瀚訪問時坦言對鄭麗文態度大轉變，強調鄭麗文演講讓馬英九流淚、完勝韓國瑜，原本認為賴清德可躺著連任，現在改口「賴清德恐怕沒辦法躺著連任」。沈富雄批評盧秀燕不選黨主席是關鍵失誤，直言台灣不需要好媽媽當國家領袖，建議別再強調媽媽沒做好。風向台灣 ・ 1 天前
鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導輕度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強...FTNN新聞網 ・ 1 天前