曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他

藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。

郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不夠強」的問題存在。郭正亮指出，柯志恩不像當年的韓國瑜一樣，能夠將與基層的共鳴凝聚出來，畢竟這是候選人的群眾性問題。

至於民進黨將派誰出戰？郭正亮透露，有跟柯志恩聊過相關問題，兩人都認為，在距離2026大選還有一年多的情況下，林岱樺能在「被打壓的情況下」，於首場造勢動員超過2萬人，就可以看出資源落差之大；柯志恩更不諱言表示，自己要到選舉前夕，才可能捲動這樣的能量。

不過郭正亮預言，民進黨最終應該還是會派賴瑞隆，雖然賴瑞隆在地實力不夠深厚，但這是未來才要處理的問題。郭正亮指出，這一場選戰不是賴瑞隆在選，而是賴清德與陳其邁之間的角力；郭正亮解釋，畢竟陳其邁是要往上爬的人，沒有贏、就沒辦法達成目標，因此會在這一局卯足全力。

