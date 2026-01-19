曝黃國昌很急著走…王定宇還原：國防部馬上回報「機密報告被帶出去」

記者陳思妤／台北報導

立法院外交國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄列席報國防特別預算條例，採秘密會議方式進行，未料卻爆出民眾黨立法院黨團總召黃國昌將機密資料帶出會議室的情況，而黃國昌辯稱「時間不到30秒」，還控民進黨立委沈伯洋抹黑。對此，擔任會議主席的王定宇還原情況，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

黃國昌將機密資料帶出委員會，還發文反嗆，前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

對此，王定宇還原，當時黃國昌詢答結束，他還有事情要宣告，但黃國昌可能很急吧，東西一拿站起來就往外走，他還特別跟黃國昌說有事情要講，「那他還是頭也不回，非常帥的就往外走」，他只好說請黃國昌邊走邊聽，結果黃國昌就走出去了，大概過一下下而已，「國防部的軍官就馬上回報說會議暫停，我們的機密報告被帶出去了！」

王定宇指出，所以他當場裁示，請該名軍官趕快離開會議室去，把那一份報告追回來，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露的部分」，軍官相當快就把報告追回來了。他說，相信也期待所有參與機密會議的國會議員能夠監督能夠了解，但也要能夠為了國家的利益守密，「我們相信不會有刻意洩密的情形」。

王定宇指出，外交國防委員會大概是立法院最常開機密專報會議的委員會，流程就是開會要先清場，有機密等級的人要進到會場，必須交出所有可發報的通訊器材，包括智慧型手錶、手機、平板，通通都要留在外面，同一個時間立法院的警衛用掃描儀器掃描會議室每個抽屜、每個音箱、每個環節，確保沒有任何的竊聽器或者發報器，立委或官員擁有機密等級的人，也要經過身體掃描確認。

王定宇表示，進去後第一件事情，就是簽保密切結書，簽完切結書到座位後，等全部人入場後就會關門，過程當中有人要出去或進來也都會暫停會議，就算是質詢到一半都要中斷，把門關上、確保走廊沒有人，才會繼續會議。

王定宇也說，每一位委員拿到的機密報告編號、浮水印都不一樣，委員讀完後相關單位會收回去，或者離開這個會議室之前，要把機密報告交回去，這是法定的、很完整的程序。

王定宇指出，機密報告就是什麼單位提供就由該單位來列管、負責收回，每個編號對應發給哪一名委員，每個委員要離開，通常會主動交回去，「今天就是意外，就是發現帶出去了，那一本沒有交回」，軍官在會議室裡又不敢馬上跑出去，所以尋求主席同意，「我說你趕快去把它拿回來」。

