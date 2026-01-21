曝黃國昌拿機密資料時間軸「42秒攝影機死角」 民進黨團：有無翻拍？

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室；民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室；民進黨團書記長陳培瑜、立委沈伯洋今赴立院警衛隊調閱監視器畫面，並還原黃國昌攜出資料的全過程，黃不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，當下又有助理拿著兩支手機，質問黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去，請黃國昌出面向國人說明。

沈伯洋指出，國防外交委員會的會議是在的紅樓三樓只設有兩支攝影機，別拍攝議場內部兩側，但從委員會通往樓梯間、廁所後方至樓梯間並無攝影機；調閱監視器後，才發現黃國昌離開會議室至返回，整體時間將近一分半鐘，且不在鏡頭內的時間高達42秒。

沈伯洋說明，黃國昌在離開會議室後，到了樓梯間，到樓梯間後再回來，隨後軍官衝出去跟他要資料。至於黃國昌聲稱他是自行繳回，但攝影機照不到黃國昌的內心，也絕不是30秒如此短暫，即便1、2秒都是違規。

針對黃國昌攜出機密資料全部過程，陳培瑜則補充，10點40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜強調，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒；黃國昌不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。由於樓梯間未設攝影機，無法得知黃國昌及隨行助理手上拿著兩支手機到底做了哪些事情；再者，黃為何會在離開後突然折返，這樣的行為存在國防外交機密外洩的可能性。

此外，陳培瑜也質疑，他們向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但立院秘書長周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？且依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要周萬來核可就可以複製，為什麼立法院長韓國瑜韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌。

