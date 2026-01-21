曝黃國昌攜國防機密消失時間軸 陳培瑜看調監視器畫面打臉「30秒謊言」





民眾黨立委黃國昌1月31日解職前鬧出風波，從國防委員會秘密會議攜出國防部機密文件，黃辯稱攜出不到30秒，斥民進黨立委抹黑，民進黨團書記長、立委陳培瑜今天（21日）調閱監視器畫面，當場戳破黃國昌說詞，顯示黃攜出資料時間達1分15秒，但關鍵時刻，立院秘書長周萬來卻下令「不准複製影像」；綠委吳思瑤也質疑這消失的時間差，恐怕涉及嚴重的洩密問題，並說「黃國昌說謊，事情大條了！」

黃國昌攜機密消失「死角42秒」 陳培瑜曝時間軸

陳培瑜表示，黃國昌攜帶國防機密走出委員會，她向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但周萬來秘書長只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，所以我只能用文字，向大家報告時間軸與狀況。

陳培瑜說，當天10點40分05秒 黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落。她接著說，10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

她說明，這段事件經過全程1分15秒，「絕對不是黃國昌宣稱的30秒」。不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。她表示，當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，不能透漏篇幅，但她可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。「我就問，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

陳培瑜也說，她要對立法院長韓國瑜與周萬來表達抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面。但周萬來卻只同意調閱，不同意複製。「攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？」

最後陳培瑜質疑，依據《立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點》，只要周萬來核可就可以複製，為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？

質疑韓國瑜護航不給畫面 吳思瑤控「雙標」

「黃國昌說謊，事情大條了」吳思瑤直言，黃國昌就是竊取國防機密的現行犯，有沒有人要實測一下，42秒可以快拍幾頁文件？追查反制國防機密被洩漏，民進黨團速向立院調閱錄影帶。

她接著說，黃國昌說謊，違法攜出機密資料，不是只有30秒而是長達1分15秒，吳思瑤表示，躲到攝影機死角無法拍攝的時間，更有42秒。

她質疑，韓國瑜護航黃國昌，立院拒絕提供民進黨團當日影像紀錄，跟過去第一時間即刻讓國民黨調閱院區影像的作法，完全雙標。