曝黃國昌編故事騙美參院軍委會主席 張育萌轟：民眾黨跨國詐騙集團

[Newtalk新聞] 美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）、參議員蘇利文（Dan Sullivan）等跨黨派參議員近日接連發文批評，台灣在野黨大砍國防預算，向中共卑躬屈膝，等於是在玩火。民眾黨主席黃國昌4日被問及此事卻未回應。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，民眾黨竟敢公然編故事騙美國參議院軍委會主席？民眾黨早就變成跨國詐騙集團。

民眾黨哪來的膽子？張育萌3日深夜發文提及，韋克爾重磅點名台灣在野黨削弱台灣國防，原本還耐心解釋，但黃國昌4日被問到此事，完全不敢正面回應，東扯西扯說民眾黨已「直接在社群平台上用英文回覆」，要媒體朋友自己上網看，「不看還好，一看真的要氣昏」。

「民眾黨竟然用官方帳號，反過來幫韋克爾參議員『上公民課』，張育萌直言，民眾黨「教」韋克爾說：台灣的「任何特別預算，都必須先經立法院通過的『特別條例』授權」，民眾黨真的天真到以為，從政超過38年的韋克爾會不懂什麼是「特別預算」嗎？

張育萌指出，韋克爾踏入政治領域後，一路從議員助理，當選過州參議員、聯邦眾議員，現在是聯邦參議員，也是參議院軍事委員會主席，「民眾黨到底哪來的自信，認為這麼資深的美國政治人物，需要他們來教他預算制度？」，最扯的是，民眾黨的回應，竟隻字不提政府早就提的 1.25 兆《國防特別條例》，直接把整件事講成，他們民眾黨《軍購條例》，才讓軍購可以進行。

「針對美國國防安全合作局（DSCA）去年 11 月發布的軍售公告，民眾黨已提出《特別條例》草案。立法目的是提供必要的法律授權，使行政部門可以推動對美軍購」

他痛批，民眾黨就是這樣寫的，講得好像沒有民眾黨，軍購就被卡住一樣，但事實是，行政院早在去年11月27日，就已把《國防特別條例》送到立法院了，這不是就「提供必要的法律授權」嗎？民眾黨完全是創造一個平行宇宙，在這個時空，民眾黨竟變成推動對美軍購的正義使者。

張育萌強調，民眾黨自己也承認所提的條例內容，就是根據去年 11 月美國的對台軍售公告，那看公開的公告就好了？為何要拖2個月？又特地跑到美國一趟，最後還編這一套爛故事？「黃國昌大概以為，他騙得過台灣人，就可以再去騙美國參議院軍委會主席嗎？」黃國昌這種政客說謊不打草稿，已經從國內詐騙，升格成越洋詐騙，民眾黨早就變成跨國詐騙集團。

