曝「台灣之盾」作戰三目標「保存國軍戰力」...賴清德：中國攻台一定會發射飛彈！

總統賴清德宣布1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計投入建構「台灣之盾」（T-Dome）等。賴清德今（26）日召開記者會時表示，台灣之盾有三個目標，目的是保存國軍戰力、關鍵基礎設施、國人安全，「中國飛彈越來越多，如果對台發動攻擊，一定會發射相關建置飛彈！」

賴清德後續在媒體提問時說明，台灣之盾有作戰上能達到的三個目標，第一是高、中、低空分層防禦，第二是導入人工智慧，能夠高度感知，第三是有效攔截，目的是在保護國軍戰力。

「可以想見中國飛彈越來越多，如果對台發動攻擊，一定會發射相關建置飛彈！」賴清德強調，必須要有台灣之盾有效保存國軍戰力，也要有效保護國家關鍵基礎設施、也要保護國人生命財產安全，是有這樣的具體目標，也有具體規劃期程，會逐步來達成。

（圖片來源：總統府）

