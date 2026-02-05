曝「土方之亂」內幕 詹順貴：行政院某政委惡搞下的內爆

詹順貴指出，之所以會爆出「土方之亂」，是因為行政院某政委惡搞下自爆。圖為新竹地檢署前往查緝疑似非法傾倒營建廢棄物。新竹地檢署提供



針對營建土石方及廢棄物亂倒問題，政府自今年元旦起正式啟動流向管理，要求砂石車裝GPS，引發業者反彈。為求去化，國土署提出土石方可供「農地改良」，引起不小爭議，農業部連忙澄清不會修法放寬。環保律師詹順貴對此指出，整件事其實是某行政院政務委員惡搞下的內爆，若不整頓約束，放任類似情況一再發生，恐難以舒緩不斷自爆所增加的民怨。

詹順貴指出，台灣由於地狹人稠，近10年公共工程與民間營建的剩餘土石方存在去化困難問題，並非近幾月才冒出，過去也因此出現許多假冒河道邊坡護岸或連外道路培厚之名，大量棄置於河灘地。不過前農業部長陳吉仲任內訂下「農業發展條例施行細則」，明定農地填土不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，關上亂倒農地大門，如今卻有政委嘗試以「農地改良」重開後門。

廣告 廣告

詹順貴透露，該政委從2、3個月前就積極運作，不過農業部歷次開會都堅守維護農地立場，內政部也認為不可，反倒是環境部代表「默不作聲」、「樂觀其成」，如今無法妥善處理產生外爆，引起民怨，內政部和農業部忙著澄清善後，惹事的政委卻躲在背後銷聲匿跡，著實可惡。詹順貴另外指出，該名政委還想運作放寬農舍興建條件，不知是否止歇。

針對營建土石方去化問題，詹順貴認為，最重要的是源頭減量管理，並建立檢核機制，至於低窪地或農地改良回填，前提須系統性釐清為何該農地需要改良？同時要進行精準的土壤調查，並全程控管回填土石方品質，由檢驗機構證明，農民再依規定申請回填，過程加裝科技監控，以免毀農滅國、倒行逆施。

詹順貴直言，執政黨在立法院朝小野大，台灣過去一年多以來飽受藍白蠻橫杯葛施政，儘管台美關稅談判讓總統賴清德民調滿意度回升，不過也要避免執政團隊內爆流失支持，目前土石方之亂雖暫告歇，不過賴政府若不整飭施政紀律、自我約束，反倒放任類似情況一再發生，無論藍白立委如何擺爛，賴政府也難舒緩不斷自爆所增加的民怨，救回流失的民心。

更多太報報導

民眾黨喊修《戒嚴法》限國會24小時追認 沈伯洋示警：國家防衛機制將自動瓦解

才推首波政見…蘇巧慧發布紙本政績文宣 網讚「紮實」：直接塞滿6大張

【一文看懂】「土方之亂」為何工地卡關、成本飆？還波及房市？