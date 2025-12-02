曝一年前搜索柯案兵分54路突襲 陳佩琪嗆：也去賴清德家搜一遍他案底也不少

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（2）日在臉書發文，表示自己和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯文哲對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。前幾天陪柯看卷宗，當初兵分54路搜索，柯文哲說也去賴清德家搜索一遍，「他案底也不少啊，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。

陳佩琪臉書貼出柯文哲照片。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪表示，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得柯文哲氣色改善多了？柯文哲回來後已胖了2公斤。

廣告 廣告

陳佩琪稱，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。這幾天陪柯坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，說是兵分54路、搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，柯文哲說也去賴清德家搜索一遍，「他案底也不少啊，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。

陳佩琪說，這份搜索理由，她曾被檢察官姜長志叫去問時問過姜，姜的回答是：「當然有理由啊，但不跟妳講。」現在她原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

更多FTNN新聞網報導

救救司法吧！陳佩琪一年「切膚之痛」 提六大司法改革建言

陳佩琪爆柯文哲「轉性」！從看量子力學改追「萊爾校長」在電腦前狂笑

賴清德談徐春鶯案稱如果違法就處置 民眾黨批未審先判：操作影射柯文哲

