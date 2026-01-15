曝「打架後」首度對話 韓國瑜追憶施明德：對台灣民主貢獻巨大

美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」15日上午舉行成立茶會，立法院長韓國瑜應邀出席。(記者羅沛德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕立法院長韓國瑜今天出席「施明德先生專檔(Shih Ming Te Collection)」成立茶會時透露第1次跟施明德的對話，是他在立法院打架後，施淡淡地對他說了句「韓國瑜要負責喔」；他也稱許，施明德奉獻一生，犧牲自由、健康與家庭，對台灣民主做出巨大貢獻，令人尊敬與推崇。

韓國瑜表示，他大學時期透過閱讀雜誌和書報啟蒙政治思想，進而對台灣的民主產生興趣，當時「施明德」3個字對生長於眷村的他而言，代表著禁忌、遙遠與可怕；第1次跟施明德講話，就是在立法院打架後，施明德手插口袋、很內斂地說了1句「韓國瑜，你要負責喔。」最後他覺得應該為了打架向台灣民主道歉，但從此未再有過對談。

韓國瑜回憶說，多年後倒扁風起雲湧，透過前立委魏耀乾等人的引薦，他再度和施明德有機會進一步接觸，他雖不像柯建銘與施明德那般親近，但他在學生時期就非常尊敬與推崇施主席的政治理念，用1句話形容施主席在他心中的印象就是：「我們不怕黑暗，只怕在黑暗中喪失追求光明的勇氣。」

韓國瑜說，台灣民主走到這一步，施明德的貢獻巨大，施明德是1個偉大的先行者，他的精神與信念，應該要有一群熱情的人，能孜孜不倦地持續發揚與推動。台灣民主在華人世界令人感到驕傲，是台灣人最重要的寶藏，施明德奉獻他的一生，犧牲他的自由、健康與家庭，對這塊民主珍寶做出巨大貢獻。

