曝「被徵召那天還是無黨籍」...林國漳披綠營戰袍選宜蘭縣長自信「很多藍白朋友支持」：要找回創黨精神、讓小農小工更好

宜蘭在地律師林國漳代表民進黨參選2026宜蘭縣長，他今（1）日登上廣播節目「新聞放鞭炮」時表示，他直到被徵召那天都還是無黨籍，後來入黨後，很多藍白朋友還是支持他，往後當選縣長一定是「全民縣長」；林國漳強調，他出身基層，認為民進黨要找回創黨精神，跟小農小工成為朋友，讓他們的生活過得更好。

林國漳表示，賴總統不是第一個說服他選舉的，20年前就有人說以他的專業背景、形象、地方經營都適合從政，他那時對政治會關心、但不會參與，加上小孩很小，這幾年接了宜蘭信賴之友會理事長，就更有這樣的聲音，當時陳歐珀退選，其實也有徵詢過他的意見，現在家裡狀況穩定、孩子長大了，宜蘭面對重要轉型，希望有遠見、魄力的人來實踐，讓宜蘭更好。

廣告 廣告

林國漳再說，以前覺得無黨籍做公益會更客觀，他被徵召那天還是無黨籍，但既然民進黨要徵召他，他有責任加入黨，民進黨一切好壞都要概括承受，有人會說被貼標籤，但以他30年來的服務和教學：「很多藍白朋友都支持我，也有人在臉書留言，說雖然討厭民進黨、但還是支持我。」

至於有無黨員身份有差別嗎？林國漳直言「目前看不出來」，他常常跟比較藍的朋友講，政策會支持中央，但若當縣長政策沒在分藍綠，目前也跟人絕交，當縣長一定是全民的縣長，不只是民進黨的。

林國漳並說，其實縣府很多員工很優秀，但林姿妙涉及貪污案，會讓員工變得保守，如果他當縣長，因為有律師身份，至少他做決策和靠山、員工不會有擔憂，「我當律師形形色色的人都見過，心中有一把尺，不會去越線。」

主持人周玉蔻問及，2026若宜蘭選舉贏了，賴清德就翻身？林國漳笑說，希望民進黨推出的候選人都能勝選，民進黨一直在提「5+1」，當然宜蘭是指標，因為總統過去曾幫陳定南助選，對宜蘭有深厚的感情，希望宜蘭有好的縣長，若宜蘭贏了、對2028幫助會很大，若選輸了會對鞏固政權有很大的影響。

林國璋並說，他雖然是政治素人，但行政上可以成為專才，他有法律背景，也有關懷社會的公益經驗，如果當選縣長一定會好好照顧基層，尤其他來自基層，當律師也服務過很多窮人、老百姓，他更有同理心，「民進黨以前會執政都靠小農小工支持，要回歸初衷，找回民進黨創黨精神，不是只有跟權貴交朋友，也要跟小農小工成為朋友，讓他們的生活比較好。」

林國漳最後說，他有自信做到這些，也希望讓宜蘭人更幸福、感到光榮。

（圖片來源：新聞放鞭炮）

更多放言報導

林國漳談林姿妙沒批判、讚她親民「可以很早去公園握手」注重人情：在宜蘭是有票的

藍白通過彈劾案賴清德應到立院說明？林國漳指「法律沒規定、可書面答辯就好」：有立委想羞辱總統不一定要去