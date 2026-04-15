曝「鄭習會」脫稿？鄭麗文曝習近平問她這事

▲國民黨主席鄭麗文透露中國領導人習近平在「鄭習會」上大量脫稿。（圖／翻攝畫面）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上週五會晤中國領導人習近平，兩人不只正式會談，中午還一起用餐，今（15）日鄭麗文接受廣播訪問時透露，此次的訪問讓她感觸很深。特別是習近平在回應她的談話「大量脫稿」、「很真情流露」，所以很認真的把重點記下來。但這句話「可是你們台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重呢？」講到她的心坎裡。

習近平「大量脫稿」反問鄭麗文這句話

鄭麗文表示，自己沒見過習近平本人，對他本人當然完全陌生，但當場的感覺是他很親切、很自然、很放鬆。而她自己的講話方式也就像在台灣上廣播節目一樣，尤其是在吃午宴時，因為坐在習近平旁邊，講話看不到對方的表情，但因為前總統馬英九關係，與習近平吃過很多次飯的副主席蕭旭岑告訴她，「從來沒有看過習近平這麼放鬆、話這麼多。」

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那習近平脫稿談話，到底談了什麼？鄭麗文表示，當天在中外記者會上，她已經有對外透露，包括「事情要一件一件做」、「一家人要和平、要發展、要交流、要合作」、「共同心聲、共同家園的和平安寧」。另外，習近平也強調，在兩岸問題上，他充分理解到隔離了那麼久，有很大的不同。他說台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常尊重理解。

不過，最讓鄭麗文印象深刻、講到她心坎裡的是習近平這一句：「可是你們台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重呢？」鄭麗文表示，人家這麼誠摯、謙虛、誠懇，中國這些年的發展超乎所有人想像，但台灣人難道這麼吝嗇，不願意給予合理的肯定與掌聲嗎？

鄭麗文認為，這些年台灣對他們也沒少過污蔑、抹黑，甚至說什麼「高鐵沒有靠背」、「廁所沒有門」，這些讓他們聽了作何感想？習近平的意思就是他已經放下所有政治口號與標籤，理解並尊重台灣的成就與不同，但台灣人是否也該用健康的眼光來看待大陸的成就？

兩岸問題如何解決？鄭麗文：從承認同個祖先開始

面對兩岸之間的問題如何解決？鄭麗文也透露習近平想法，強調「冰凍三尺，非一日之寒」，要用最大的恆心與耐心。但從沒想過他說要用「愚公移山」、「精衛填海」的恆心與耐心，這流露出他對兩岸的看法是有情感的。兩岸不可以否定我們來自同一個祖先、同一個民族，「血濃於水、一家人」對他來講是最重要的。

鄭麗文指出，習近平認為兩岸因為歷史原因發展到今天，彼此不同，不該是搞分裂的理由，他連「台獨」都沒講，他講「分裂」，一直強調民族情感，因為如果你連同一個祖先都不承認，那還有什麼好說的？但如果大家都承認是同一個祖先，他講了好幾次「有什麼事情不能商量」。既然是一家人，空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走、兵凶戰危非得一戰不可。

鄭麗文認為，這不是他一個人的感受，而是中國普遍的民意。當台灣這邊充滿惡意、一直要切斷與鄙棄他們，他們自然會反應出仇恨；但一旦面對共同的歷史處境，換來的就是同理心與善意。中國的發展不該是台灣的威脅，而是台灣的底氣。

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