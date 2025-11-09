曝一關鍵原因 陳其邁：蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選

記者李鴻典／台北報導

民進黨選對會決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長。蘇巧慧表示，她準備很久也準備好了，面對對手，她的觀念最新、執行力最強，會積極爭取新北市民認同，也會照著節奏走。高雄市長陳其邁今（9）天貼出跟蘇巧慧在立法院議場的合照，陳其邁說，新北是台灣人口最多的城市，是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長。相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選！

廣告 廣告

陳其邁說，蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選！（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁表示，跟蘇巧慧在國會當同事、政院當戰友，蘇巧慧與他一直都是理念相同的好夥伴。他指出，蘇巧慧從擔任立委的第一天，就持續為新北爭取地方建設，也堅定的支持許多進步與改革，推動台灣向前行。

陳其邁說，蘇巧慧是台大法律系畢業，赴美留學就讀法律研究所，也是一位律師。此外，她擔任立委的期間，已經15度獲得公督盟優秀立委，非常不容易。

陳其邁還表示，蘇巧慧長期關心台灣文化與本土教育，還自己製作水獺媽媽台語說故事的podcast，讓我們的孩子更願意親近本土語言。在許多小朋友的心中，水獺媽媽可能比蘇巧慧更有名。

陳其邁也提到，新北是台灣人口最多的城市，是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長。「我相信，巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選，全力支持巧慧，巧慧加油！」

更多三立新聞網報導

2026新北選戰數據曝！黃國昌「負向聲量」大贏李四川、蘇巧慧

不管2026藍讓不讓！黃國昌必選新北市長？邱明玉：不贏也要踩死國民黨

綠選對會拍板 蘇巧慧選新北：組最強團隊打贏2026

新北2026藍營派誰？劉和然釋定裝照喊「準備好了」 李四川「專注輝達」

