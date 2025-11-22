曝1位阿嬤對國防手冊心聲 李明璇轟賴：剩製造恐懼的工具

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，在19日起已陸續普發至全國約983萬戶。國民黨前發言人李明璇提及1位阿嬤的心聲，痛批總統賴清德沒有領導的能力，只剩製造恐懼的工具。

李明璇昨（21）日在臉書指出，《台灣全民安全指引》才剛普發下去，民眾一收到卻是罵聲連連，被當廢紙丟回收，市場反應不是很好；李坦言對印紙本的部分還好，因長輩不一定會用手機，紙本比較直觀，但翻開手冊後會發現，老人家還是被要求下載app、註冊帳號才能看到避難所在哪裡。

李明璇進一步指出，手冊第2頁提及「危機時可能會斷電斷訊」，卻整本塞將近10個QR code，戰爭來臨是要怎麼掃描？另外，手冊還建議，如果因戰爭感到害怕、焦慮，可以去找心理機構，讓她不禁轉身把這段拍給在北榮當臨床心理師的朋友，該友人直接噴笑：「戰爭來了 誰要接個案！醫生心理師也要去避難啦！」

李明璇也提及，在新聞上有看到一位阿嬤說她看不懂手冊內容，當被記者問及戰爭來臨時該怎麼準備？阿嬤則回應「最好是不要來，看了也沒有用。要怎麼準備，走也走不了，要去哪裡？」李認為，阿嬤的一句話，道破千千萬萬台灣人的心聲。

李明璇強調，台灣人民不希望戰爭，老百姓要的不是一本手冊，而是一個能避免戰爭、守護和平的政府；賴清德身為總統要把台灣放在國際競爭的格局上，不是任人擺佈，台灣不應該是大國競爭下的犧牲品，把自己國家逼往兵凶戰危的險境，並痛批賴沒有領導的能力，只剩製造恐懼的工具。

