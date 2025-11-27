曝1.25兆特別預算決策 卓揆：國安會議上有調整

行政院長卓榮泰。（張薷攝）

賴清德總統昨召集國安高層會議，並召開記者會宣布，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，我國已研擬2項行動方案，預計未來8年投入1.25兆元國防軍購經費。行政院長卓榮泰今（27）晚表示，國安會議上，賴清德總統跟大家說明，用這樣的預算能否接受，中間經過一些討論，才調整成這樣的方式，內容不便透露。至於軍購是否也是台美關稅談判的一環，卓表示，台美關稅談判完全沒有談到軍購或匯率問題。

卓榮泰今晚接受電視節目專訪，針對來賓詢問1.25兆元國防軍購經費在國安會議裡的決策過程，卓榮泰說，國防預算有機敏性，他到上周之前沒看過細節，但知道有這個計劃 ，因為是從國防部底下算國軍現在的國防需求，然後送給政務委員季連城，雙方來來回回很多次了。

卓榮泰說，基於不願意太早看到機敏內容，所以他沒有去看，但知道過程。他相信賴清德應該知道內容，因為跟各國軍購都有一些初步的交換清單，什麼時候買多少、什麼時候交貨，所以他也特別要求國防部要健全裝備、加速建軍期程、防止弊端，同時要爭取不能有延宕交貨的情形。

卓榮泰強調，總統不會不知道內容，總統一定知道，對國外的講法是以400億美金的概念在做宣示；在國安會議上面，總統重新跟大家說明，8年用這樣的預算能不能同意接受，「中間有經過一些討論，跟一些調整，所以調整到這樣的方式，內容就不便透露。」

由於正值台美關稅談判關鍵期間，此時宣布1.25兆元國防軍購經費是否有關聯？卓榮泰說，沒有，關稅的談判完全沒有談到軍購或是匯率的問題，這是非常確定的。

