曝1.25兆軍購關鍵項目！國防部點評民眾黨版本1大缺失：恐影響聯合作戰執行

民眾黨立法院黨團昨日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例」，不過國防部今（27）日一早召開臨時記者會，特別點出民眾黨版本有問題之處，國防部更坦言，7大項目中，AI輔助及C5ISR系統是非常關鍵項目，儘管預算佔比不高，但卻是防衛作戰去中心化指管，以及分散式指揮的核心，如果沒有這套自動化指管系統，買了再多武器，也只是各行其事。



戰略規劃司長黃文啓中將指出，特別條例中的7大項目，如果任何一項缺少，第一衝擊就是已經準備調整的防衛作戰以及聯合作戰計劃執行，另外，除了籌獲新武器之外，同時間也會汰除舊的武器，如果籌獲項目無法如期獲得，衝擊是整體的。



黃文啓表示，在這7大項目中，有一些項目屬於非常關鍵，就是AI輔助及C5ISR系統，雖然這項額度在1.25兆裡面佔比較低，但卻是整個防衛作戰去中心化指管，以及分散式指揮的核心，如果沒有這套自動化指管系統，買了再多武器，也只是各個單位各行其事，沒辦法完成聯合作戰核心；而在強化作戰持續量能裝備方面這非常關鍵，台灣屬於海島，很可能在戰時遭到敵人封鎖，所以預劃把戰備存糧從30天提高到120天，並且盡可能落實在地化生產，在敵人採取包圍手段時，還可以持續維持作戰量能，一但無法把軍備量能提升，影響是作戰持續力，這是相當關鍵項目。

民眾黨版5項軍購案「已知用火」？國防部：漏掉國內輔助工程

黃文啓說，這次民眾黨團提出的就是已經知會國會的5項軍購案，國防部比較擔心的部分，是拿掉打造非紅供應鏈，這次特別預算內，核心項目希望能扶植國內軍工產業，如果沒有足夠預算跟需求，廠商不可能在一開始就投入大量資金，進到一個不知道未來市場的地方，沒有初步投資，像無人機等新興裝備，不可能累積經驗，台積電也是經過很多年才打敗英特爾，這過程是冗長艱鉅的。



主計局長謝其賢中將則指出，民眾黨版本將預算鎖定在美方同意供售的品項與數量上限，卻漏掉了國內的輔助工程。他舉例，若將預算上限卡死，屆時為了興建必要的儲存空間與訓練設施，恐被迫減少購買的武器數量，導致原訂戰力目標打折。



況且，特別條例是特別預算的法源依據，謝其賢說明，條例屬於法律位階，若在其中明訂數量，未來若因不可抗力因素導致數量未達標或預算不足，就必須透過「修法」才能調整，且特別預算包括「對美軍購」，是以美金計價，在為期8年的執行期內，若新台幣貶值1元，購買力就可能縮減高達上百億元，若法律已鎖死台幣預算上限，將導致無法支付美金契約。



謝也指出，行政院一貫作法是在「預算書表」中揭露詳細數量與金額，而非在「特別條例」中訂死，以維持後續執行的制度靈活性。他提到，若在條例中明定某項政府支出需以固定比例或金額做保障，可能違反「財政紀律法」第7條。



