曝1.25兆軍購「連美國也疑惑」！​台灣花大錢買這武器 陳智菡：他們說根本不適合

民眾黨主席黃國昌率團訪美，會晤美國貿易代表署、國務院、AIT全球總部與戰爭部等政府機關，民眾黨團主任陳智菡對此在節目《中午來開匯》揭露，這次行程讓他們最驚訝的是，其實美國對於台灣要的軍購，也不是百分之百認同，「這1.25兆美國看起來也是打了一個問號」。



​陳智菡表示，他們在會議告訴美方，台灣人對於1.25兆的軍購特別條例其實有很多意見，寫的項目也很不清楚，難道只靠總統賴清德的一篇美國投書，然後我們就要買單嗎？「我們滿訝異的是，美國AIT也好、國務院也好，也認為民進黨應該有責任跟義務，跟國會進行說明。」

陳智菡說，美國國務院告訴他們，台灣有5項軍購案，總金額大約3500億，那這筆1.25兆還剩下的錢是什麼？「美國也覺得很奇怪，怎麼我們都不知道」，而且美國對於台灣列出來的軍購清單，也認為當中有一些怪怪的地方。



陳智菡提到，例如他們就認為M1A2T戰車不太適合台灣，因為這並非不對稱戰力，等於要打巷戰，可是台灣到處都是街道，怎麼會用這樣的重型坦克；還有海馬士火箭系統，如果再照現在的軍購規模買下去，台灣會變成全世界海馬士最多的地方，真的有這樣的需要嗎？

​​​陳智菡表示，美國對於台灣列出來的軍購專案，其實他們也不是百分之百認同，很多都覺得「為什麼要買這個」，而美方跟我們的國防部來來回回溝通之後，最後產出的就是這個1.25兆條例，但這1.25兆，是不是真的都是美方要的，又或是台灣所需要的，「美國看起來也是打了一個問號」。​



陳智菡直言，「台灣人都覺得這個是美國開了清單，叫你一定要吞下去，其實也不是，美國人也不支持用黑箱作業的方式通過特別預算，因為這對台美關係來說是不好的。」

