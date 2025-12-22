曝11年前鄭捷「對自己露出詭異笑容」！網籲勿檢討受害者不反抗：那一刻只剩恐懼

[Newtalk新聞] 「鄭捷還再以他那恐怖的神情，對我笑了一下。」一名郭姓網友回憶，11年前與捷運殺人魔鄭捷同車，耳邊突傳來聲音催促下車，才驚險躲過死劫。面對近期張文案引發「為何不反抗」的質疑聲浪，他以親身經歷沉痛反駁，強調極度恐懼下只想逃生是本能，呼籲外界停止檢討受害者。





針對近期張文隨機傷人案後，網路上出現檢討民眾反應的聲浪，郭姓網友在社群平台Threads上發文直言：「請勿檢討人群為何不反抗。」他指出，當年鄭捷犯案前，自己就站在兇嫌正對面，在那種令人窒息的恐怖氛圍籠罩下，腦海中唯一的念頭就是如果對方動手該如何逃跑，「壓根沒想過要怎麼抵抗」。他強調，在極度恐懼的情境中，求生是人類最原始的反應，「至少我除了想逃跑的念頭外，是沒有其他任何想法的」。

廣告 廣告





回憶起那一天的驚魂時刻，郭姓網友表示，自己其實是在國父紀念館站與鄭捷一同進站、上車。在車廂相對密閉的空間裡，鄭捷不斷用一種既恐怖又詭異的眼神，四處打量周遭乘客。郭姓網友心有餘悸地描述，雙方眼神至少交會了兩次，當時直覺告訴他，眼前這個人就是個「恐怖的神經病」，隨時可能動手打人。直到當晚用餐看見新聞報導畫面，他才驚覺那個在車上與他對看的怪人，竟是犯下震驚全台慘案的兇手。





原本計畫搭乘至板橋站的郭姓網友，途經忠孝復興站時，耳邊忽然響起一道莫名聲音催促他下車，他便順從直覺提早離開車廂。就在車門關閉前一刻，鄭捷竟對著他露出詭異笑容。事後回想這段經歷，郭姓網友認為，若非當時那股莫名奇妙的直覺讓他提早下車，「我應該是第一個死在他刀下的人吧？」這段經歷也引發網友共鳴，認為「聽從第六感是最正確的，這是原始的生物本能」，郭姓網友也回應認同，相信那抹笑容意味著若未下車，「殺的就是你」。





這篇貼文發布後迅速引發熱議，至今已累積超過6萬人按讚。大批網友看完後直呼「頭皮發麻」，紛紛留言驚嘆「你的祖先真的發出洪荒之力來救你了」、「還對你笑一下真的好毛」。許多人也分享自身經驗，強調遇到讓人不舒服的陌生人或感到危險時，永遠要相信自己的直覺，「尤其鄭捷已經是毫不掩飾的神態更必須果斷離開現場」，認為郭姓網友能逃過一劫，全靠對周遭人事物保持的警覺心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

被要求依國籍法解職 花蓮中配村長控內政部長瀆職

自稱台灣公務員IP卻在柬埔寨？名廚曝「跨國IP大串連」：怎麼看都像詐騙