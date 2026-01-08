曝2024大選違反滲透法案「8成不起訴或無罪」！吳宗憲爆國安法修法3荒謬

立法院內政委員會7日審查《國安法》修正草案，國民黨立委吳宗憲批評，這個修正案有3大荒謬之處，包括不用真的發生損害，只要官員覺得「有危險」就能罰你，就像是你開車根本還沒闖紅燈，警察就把你攔下來說覺得你會闖，就先開一張罰單，人民根本無法自保。

行政院會去年底通過《國安法》部分條文修正案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權；經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定違反規定者，將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

立院內政委員會7日審查《國安法》部分條文修正案，朝野自備看板叫陣，氣氛緊張，經朝野協商，民進黨籍內政委員會召委王美惠宣布，3月底前將開兩場公聽會。

吳宗憲7日晚間在臉書發文表示，自己要用白話文來告訴大家，《國安法》部分條文修正案的「不確定法律概念」有多危險，執政黨標準有多雙標：

荒謬一，還沒闖紅燈就開罰？

草案第4條之1寫著，只要網路上散布訊息「有危害...之虞」，就可以下架、處罰 。也就是不用等到真的發生損害，只要官員覺得「有危險」就能罰你！舉例來說，就像你開車根本還沒闖紅燈，警察就把你攔下來說：「我看你這個樣子可能會闖，先開你一張罰單！」這種「預防性處罰」如果沒有明確標準，人民要如何自保？

荒謬二，總統賴清德事後可以改文，百姓PO文能否比照辦理？

賴清德明確說2027年「完成」武統，引發恐慌、外資疑慮後，發現苗頭不對，才悄悄修改臉書，說是「引用資料」。總統先說會打，後來又改口、改文。如果原本講的是真的，幹嘛改？如果原本講的是錯的，那三軍統帥帶頭散布恐慌資訊，有沒有符合草案第4條之1「危害社會、經濟安定」？

如果民眾PO文說錯話，能不能也說一聲：「抱歉我搞錯了、我改！」就免罰100萬元？還是只有總統改文叫「澄清」，百姓改文叫「滅證」？如果是在野黨立委或網紅說「明年會打仗」，早就被執政黨扣紅帽，立刻開罰、下架了。只許州官改文，不許百姓PO文，這不是雙標是什麼？

荒謬三，沒有標準「三把尺」，執法全看心情！

就算行政罰，也要遵守「明確性原則」與「正當法律程序」。而這個草案卻連最基本的標準都沒有

「我擔心這部草案成為砍殺政敵的工具。」吳宗憲指出，法務部統計，2024大選期間違反《反滲透法》及《選罷法》的案件，不起訴處分高達416人，近8成案件不起訴或無罪。現在修《國安法》改用「行政罰」門檻更低，不用等判決，內政部可以直接先罰你100萬元，人民不服氣就要打官司自證清白，「這不是《國安法》，這是『反滲透法2.0』的擴權版！」

