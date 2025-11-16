曝2026「藍白合最大問題」！郭正亮點名「他」是關鍵：民眾黨可能全輸

2026年地方大選將近，國民黨與民眾黨也陷入選區「藍白合」問題，外界尤其關注民眾黨主席黃國昌指定角逐的新北市。對此，前立委郭正亮在節目《中天辣晚報》表示，藍白合最大的問題，其實是「民眾黨民調可能會全輸」，其中最受關注的新北市若出現一狀況，「那問題就大了」。



郭正亮表示，藍白在高層接觸上沒有問題，但他在2026藍白合最擔心的，反而是「民眾黨的民調都輸」，更強調「這個可能性極高」。

郭正亮指出，據他了解，新竹市方面，現任代理市長邱臣遠的民調不好；而在宜蘭縣，民眾黨可能出馬的前立委陳琬惠，民調表現同樣不佳；而可能參選嘉義市長的民眾黨立委張啓楷，就算目前還不知道國民黨會派出誰參選，但他本人就有知名度的問題。



廣告 廣告

郭正亮直言，「如果民眾黨的民調都輸怎麼辦？有沒有應對方案？」新北市方面，黃國昌的民調也落後，而且新北已經是比較好處理「藍白合」的地方了，不過他也示警，萬一台北副市長李四川不選新北市長，「問題就大了」。

郭正亮指出，因為國民黨另一位有意角逐新北市長的現任副市長劉和然，民調可能與黃國昌接近，但更重要的是，國民黨「怎麼可能讓新北」。

郭正亮強調，目前還是需要等各民調出爐後，才有資料能討論藍白合問題，而他也知道有人已去私下做了民調，但結果普遍都對民眾黨不太有利。

更多風傳媒報導

