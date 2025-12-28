曝2026、2028介選陰霾籠罩 《讀賣》揭4百頁內幕：中國用AI「模仿口音」滲透輿論

台灣明年舉行地方選舉，中國介選的陰霾再度籠罩。圖為中國解放軍的運-20運輸機，在閱兵彩排中飛越北京上空，中國國旗隨風飄揚。路透社資料照



據日本媒體週六（12/27）報導，台灣2026年地方選舉、2028年總統大選，中國介選的陰霾再次籠罩，日媒分析來自中國科技公司「中科天璣」的4百多頁內部文件，顯示中國政府試圖透過AI（人工智慧），模仿台灣方言或口音，創造虛構人物，在社群媒體上操縱我國輿論。

據《讀賣新聞》報導，台灣明年舉行縣市首長大選，2028年則是總統大選，中國介選的消息不時出現，美國范德堡大學今年取得一份內部文件，來自總部位於北京的大型企業「中科天璣」，其內容顯示中國介選的威脅。

長達400多頁的文件中宣稱：「針對香港、台灣、美中議題等『共產黨中央關切事項』，提供情勢感知、分析與輿論引導的技術。」

文件內容指出，該公司的系統會監控網路空間，鎖定對輿論有影響力的人物，分析其心理傾向、價值觀、方言或口音，再以AI（人工智慧）生成頻率相近的虛構人物。

接下來，這些虛構人物在社群平台上發佈資訊，還能與其他使用者對話，對輿論產生影響，台灣一名AI業界人士受訪表示：「隨著生成式AI的技術進步，幾乎無法分辨社群媒體使用者的真實性。」

對於外界質疑，中科天璣回應美國媒體《紐約時報》，強調相關指控並非事實。

日媒寫道，外界大多認為，中國政府希望在2028年總統選舉，阻止台灣總統賴清德連任，2026年的地方選舉，則是總統大選的前哨戰，預計未來輿論戰將更為猛烈。

台灣的陸委會本月1日在諮詢委員會，高度警戒中國的輿論戰，會中提出的建議包括：強化應對虛假訊息的能力、深化公民教育等。

日媒提到，在台灣每逢選舉，就會有人提出中國介選的問題，例如2018年11月，國民黨候選人韓國瑜當選高雄市長，就被外界指控，中國軍方機構可能滲透台灣輿論。

今年10月，網路上流傳3段錄音檔，推測是2018年高雄市長選舉前，中國解放軍戰略支援部隊的「第56研究所」處長，與北京情報分析企業負責人的對話，處長在錄音中說：「這場選舉非常重要，（韓國瑜）被說成選不上，但最後一定會當選。」企業負責人回應：「我們的『數據量』正在增加，目前台灣臉書帳號約有580萬至600萬個，將增加至1千萬個。」

雖然錄音檔中沒有直接提到介選，但出現介選的暗示，包括：為2018年地方選舉與2020年總統大選，準備共計2千萬人民幣（約8400萬元台幣）的「工作資金」。

中國政府在2016年初，為了推動軍事機構改革，成立「戰略支援部隊」，負責網路與太空領域，旗下的「第56研究所」，是中國軍方最大規模的電算研究機構之一，負責國家安全等事務，2024年組織改編，戰略支援部隊被解散，相關單位被編入「網路空間部隊」。

