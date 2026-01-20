曝9個月台美關稅攻防！楊珍妮哭了：感謝同仁日夜陪伴

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇等，但外界仍有不少疑慮。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（20）日在記者會上談及談判過程時一度哽咽，感謝經貿談判辦公室同仁長期日夜陪伴與支援。

楊珍妮今（20）日在記者會上談及談判過程時一度哽咽，感謝經貿談判辦公室同仁長期日夜陪伴與支援。（圖/中天新聞YT）

行政院今天（20日）召開台美關稅談判說明記者會，楊珍妮在記者會上談及談判過程時一度哽咽，感謝經貿談判辦公室同仁長期日夜陪伴與支援，並向總統、副總統、國安體系及行政院團隊表達謝意，強調正是因為高層提供明確的政策與立場，讓談判團隊在關鍵時刻能夠堅守原則、全力爭取。

行政院今天（20日）召開台美關稅談判說明記者會。（圖/中天新聞YT）

楊珍妮表示，「院長與副院長稍早已對外說明台美歷時9個月的談判歷程，這次能取得具體成果，關鍵在於政策方向清晰，該堅持的，副院長一定會堅持；該爭取的，我們一定會爭取」，也特別感謝各相關單位在談判期間對經貿談判辦公室的支援。

楊珍妮強調，「上周我們簽署投資MOU，我的朋友和業者都寫信給我，你回來可以放心休息了，我們可以聚餐了，我告訴他說，這輛火車開出後我們看到曙光，但還沒到站，還有一個對等貿易協定還沒簽署」。

