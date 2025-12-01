曝AIT上個月就來問「民眾黨支不支持軍購特別預算」 黃國昌當下給了這答覆

總統賴清德近日拋出1.25兆國防特別預算，引起政壇關注，而民眾黨主席黃國昌今（1）日透露，1個月前，美國在台協會（AIT）到立法院黨團約他見面，詢問民眾黨支不支持軍購特別預算，當時他的回答是「沒辦法回答這個問題」，因為若連多少錢、買什麼都不知道，回答的答案是不負責任的。

黃國昌今晚在直播中表示，賴清德日前投書華盛頓郵報，宣布1.25兆軍購特別預算，過去這幾個月，大家從不同管道、媒體放話，聽到9000億是講最多的，沒想到賴清德一宣布就是1.25兆，更令人驚訝的是，大家竟然是看美國的報紙才知道，沒辦法理解為什麼這麼大的政策、影響這麼多人，竟然大家要看美國媒體才知道，而不是先讓國會、在野黨知道。

黃國昌說，大概在1個月以前，AIT的人到立法院黨團約他見面，問說民眾黨支不支持軍購特別預算，當時他的回答是，沒辦法回答這個問題，因為連多少錢、要買什麼東西通通都不知道，在全都不知道的情況下，如果說了Yes或No，這個答案絕對是不負責任的。

黃國昌指出，他當時說，即使他是立法委員、在野黨主席，對於AIT所講的事情都毫無所知，因為政府從來沒有告訴他們，一切都是秘密，所有訊息都是在媒體上不同管道看到的，也不知道是不是在測風向，正式得到這個訊息，竟然是賴清德在華郵的投書，看了心裡有一點難過。

黃國昌強調，民眾黨絕對支持台灣強化自我防衛能力，但是不能夠用這個當藉口掏空台灣的民主，甚至是以這種完全不尊重國會、台灣人民的方式來宣布，過去8年台灣編了不少軍購預算，但很多東西到現在都還沒有拿到，而且是一拖再拖。

