曝F-16V夜航用防撞系統「可救回來」！張延廷痛批賴政府：至今未改裝

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日失事墜海，29歲飛行員辛柏毅上尉至今仍未被尋獲。前空軍副司令張延廷今（8）日受訪表示，夜航必須使用防撞系統，戰機若發生問題或夜航，可以自動飛回安全高度；如果裝好防撞系統，就能阻止悲劇發生，把飛機跟人救回來，狠批賴政府拖到2026年都還沒執行改裝。

張延廷接受媒體人王淺秋主持的《千秋萬事》節目訪問，談及辛柏毅至今仍下落不明，他表示，台灣跟其他國家不一樣，由於四周環海，海上求生非常困難，所以安全的要求一定要非常高，因為可能會掉到海裡面，其他國家若飛機有問題，就算是跳傘也在陸地上。

張延廷指出，如果飛夜航，戰機裝好防撞系統，一旦發生像是有錯覺或是一些空間迷向問題，這個時候防撞系統就會接手，把飛機飛到預定的安全高度，飛行員的錯覺與空間迷向就會改善，就可以開始接手再飛。

他批評，國防部已付款向美國購買防撞系統，2023年也就簽約，到現在2026年怎麼還沒執行，還拖到2027、2028年，緩不濟急。他也建議，空軍短期內應先於F-16戰機16架（花蓮與嘉義各8架）裝防撞系統裝，提供飛夜航使用，只要沒有裝就禁飛，因為夜航更危險。

針對民進黨立委批評藍白擋國防預算，張延廷強調，一碼歸一碼，已經付錢給美國但還沒交貨的軍購約7000億，跟現在的1.25兆預算沒有關係，此外，國軍買了66架F16-V，現在交貨卻一直往後遞延。

「如果辛柏毅這架有裝防撞系統，這架飛機就救回來了。」他狠批，美方要錢很快，但執行案子卻一拖再拖，如果立委不去質詢，不知道會拖到何年何月？國安高層要負很大的責任。

