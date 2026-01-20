曝MOU談判大方向！鄭麗君：對美採購農產品已刪除

台美關稅談判團隊完成階段性成果，行政院副院長鄭麗君今（20日)上午9時親自召開記者會，對外說明談判進展。關於對美採購農品方面，鄭麗君表示，在最後階段我方主張刪除，因為這屬於農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定。

鄭麗君表示，在最後階段我方主張刪除，因為這屬於農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定。（圖/中天新聞YT）

行政院上午召開「台美關稅談判說明記者會」，這次台美談判是必須把對等關稅及232條款一起談，MOU裡面載明對等關稅15％且不疊加，也載明232條款部分有最優惠待遇，也跟美國貿易代表確定，數週之後會簽署台美貿易協定，協定裡面也會再度載明對等關稅15％且不疊加。

廣告 廣告

行政院今天召開「台美關稅談判說明記者會」。（圖/行政院提供）

鄭麗君指出，同時也會涵蓋多項重要條文，攸關關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資與商業機會等。

而在商業機會部分，鄭麗君強調，剛剛有報告台灣自美採購農產品，但在最後階段我方主張刪除，因為這屬於農業法規管理下的民間採購行為，不適合列入政府間協定，這一點在此做出修正說明。

延伸閱讀

防缺藥重演 藥事法、藥害救濟法修法通過初審

鋼板廠爆炸86傷亡 陸包鋼集團工安黑歷史曝「10年釀30死」

貝克漢長子不忍了！發核爆級聲明 怒控父母6大罪狀