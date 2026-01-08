曬出「菜奇鴨」合照！鈴木愛理喊愛上台南 吸引5萬4千人按讚

日本全能天后鈴木愛理演出前，特別前往台南天壇擲筊，了解廟宇文化，也利用時間走訪台南。（圖：南市府提供）

甫落幕「台南好young」跨年晚會邀集多組國內外高人氣藝人/天團演出，包括STAYC、鈴木愛理、ALL(H)OURS等國際卡司，橫跨搖滾、抒情與流行曲風，儼然化身音樂國際舞台。鈴木愛理更在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，特別上傳與「菜奇鴨」貼臉合影照片，讓「菜奇鴨」人氣再度飆升。

鈴木愛理昨（7）日在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，不僅紀錄在地風景與美食，也特別上傳與「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文後幾小時內，吸引超過5萬4千人按讚，粉絲紛紛留言直呼「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」，「菜奇鴨」人氣瞬間飆升。

「卡哇依」鈴木愛理初次在媒體見面會上看到呆萌、可愛的「菜奇鴨」即發出讚嘆聲。這是黃偉哲市長於媒體見面會上特地準備的驚喜小禮「菜奇鴨」贈與鈴木愛理；因為鈴木愛理曾表示，「一直聽聞台南夜市有很多有趣，好玩的東西，很想去看看…」，「希望有機會親自探訪琳瑯滿目、充滿特色的台南夜市」。

鈴木愛理在Instagram分享造訪台南的點點滴滴，並上傳與「菜奇鴨」貼臉合影照片，貼文吸引超過5萬4千人按讚。（圖：南市府提供）

鈴木愛理認為，台南擁有獨樹一幟的夜市文化，其喧鬧、樸實與充滿懷舊感的氣息，更是觀光客感受「台南感性」的絕佳景點，並期盼自己能發揮「菜奇鴨」吉祥物一樣的功能，受到大家的喜愛，「讓我們一起愛上台南，愛上夜市」，促進夜市商機的同時，也成為民眾日常消費與社交重心。

而對於日本全能天后鈴木愛理社群平台分享台南之美，黃偉哲感謝之餘，並強調，這無疑是成功吸引國際目光，仿佛是另類的「菜奇鴨代言人」，不僅讓更多海外粉絲看見台南的城市魅力，同時也藉「台南限定」的耶誕跨年慶典與國際藝人交流，將持續推廣「台南好YOUNG」品牌，讓世界看見台南、走進台南。（陳婉玲報導）