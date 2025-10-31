曬同款韓式魚板湯引歪樓！孔劉宋慧喬合作新劇 竟意外引發「手機之爭」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

韓國「四大公共財」之一的孔劉與女神宋慧喬，正合作拍攝Netflix新劇《慢慢地，強烈地》。劇組除了收到好友送來的應援咖啡車外，近日兩人更不約而同在社群曬出同款「韓式魚板湯」，卻沒想到竟意外引爆「手機之爭」，讓粉絲笑翻。

男神孔劉攜手韓劇女神宋慧喬，合作Netflix新劇《慢慢地，強烈地》，並由《咖啡王子1號店》的導演李允貞執導，還未開播就充滿話題。（圖／取自

孔劉、宋慧喬IG）

男神孔劉攜手韓劇女神宋慧喬，合作Netflix新劇《慢慢地，強烈地》，並由《咖啡王子1號店》的導演李允貞執導，還未開播就充滿話題。據傳該劇總製作成本高達800億（約18.9億台幣）韓元，是南韓史上製作費第二高的韓劇。

廣告 廣告

《慢慢地，強烈地》在開播前曝光了不少幕後花絮，包括後輩好友徐玄振送來的應援咖啡車，餅乾上竟是孔劉的臉，被宋慧喬直接拍下公開分享。近日兩人更是不約而同在IG曬出同款韓式魚板湯照片，竟意外引起網友討論「更喜歡哪款手機」之爭，整個大歪樓！

孔劉與宋慧喬在IG曬出同款韓式魚板湯照片，宋慧喬使用的是iPhone（左）、孔劉使用的是自身代言的Samsung（右），宋慧喬的畫面

清晰且色彩鮮明，孔劉的則較為柔和（圖／取自孔劉、宋慧喬IG）

因宋慧喬使用的是iPhone、孔劉使用的是自身代言的Samsung，雖然照片是同樣的畫面，但宋慧喬的畫面清晰且色彩鮮明，孔劉的則較為柔和，引起蘋果派網友與三星派網友的戰爭，紛紛在論壇上留言：「我喜歡孔劉拍的，比較有氛圍」、「喬妹的層次分明更清晰」、「我支持溫柔的，太清晰了會把人拍醜」、「為什麼孔劉拍的還冒煙」、「什麼手機都好，我只想來一鍋魚板湯了」。

更多FTNN新聞網報導

孫生等網紅、格鬥選手參加「第23屆拳願明星格鬥賽」 與兒童之家合作捐弱勢

啦啦隊女神愛上60歲Uber司機！大談父女戀 「她直播他抖內」牽線

宋慧喬昔遭傳被包養！氣到躲車裡哭 男星澄清嘆：連老婆都在問

