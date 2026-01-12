曬太陽容易長白頭髮？日本專家列頭皮保養法：防曬乳挑選「這1種」

隨著年齡增長，白髮是無可避免的老化象徵，但事實上，白髮的出現有很多不為人知的成因，像是壓力、營養不良、血液循環不良等，該如何避免長白頭髮呢？日本頭皮健康專家辻敦哉於《全齡逆轉白髮聖經》一書中，分享頭皮養護的方法，帶領讀者透過簡單可行的方法，延緩黑髮並改善白髮，還原最健康亮麗的髮色。以下為原書摘文：







在晚上12點前就寢



忙碌的現代人常常很晚睡，也有不少人無法在固定的時間上床睡覺。不過，若想改善白頭髮的問題，最好不要超過凌晨零時才入睡。讓身體充滿活力的交感神經會在白天的時候活躍，而讓身體放鬆的副交感神經會在晚上變得活潑。

若想預防白頭髮，就要讓自律神經完成一整天的循環。讓交感神經與副交感神經在晚上6點的時候交班，並且讓交感神經在凌晨零時的時候徹底休息，以及讓副交感神經變得活潑，是最理想的循環。









不過，若是到了深夜還在看影片或是打電動，該於此時休息的交感神經就會繼續工作，自律神經就會變得紊亂。一旦交感神經持續活躍，身心就會承受多餘的壓力，頭皮的微血管就會收縮。此外，全身的細胞也是在睡覺的時候修復，維持生理機能的成長荷爾蒙也是在進入深層睡眠之後分泌。

重點是，過了半夜3點之後，成長荷爾蒙就不會再分泌，所以若不在凌晨零時之前入睡，成長荷爾蒙就無法發揮功效，頭髮也很難保持健康。順帶一提，人體沒有「補睡」這種機制。平常若是睡眠不足，沒辦法在週末補回來，而且這只會讓生理時鐘變得紊亂，以及讓睡眠品質變差，對頭髮會造成不良影響，也會促使白頭髮增生。

如果覺得「沒辦法突然就要求自己早一點睡」，不妨先逼自己早上5點或6點就起床，過了幾天之後，應該就比較不會在床上翻來覆去，也會比較容易入睡才對。

一般認為聽432赫茲或是528赫茲的音樂能讓心情放鬆，以及快速入睡，只要搜尋亞馬遜或是樂天這類購物網站就能找到這類音樂。睡前使用具有安眠效果的香氛也能提升睡眠品質。比方說，乳香、纈草、薰衣草、甜橙這類精油都具有安眠效果。





選擇方便翻身的枕頭



許多現代人都長時間低頭使用智慧型手機與電腦，導致肩頸變得僵硬，流往頭部的血液也會因此銳減。除了平常就要注意姿勢之外，睡覺的時候，也要選擇符合頸部曲線的枕頭，否則脖子就會在長達6～7小時的睡眠時間之中一直受到壓迫，血液循環也會變差。

根據解決頸部問題的權威，同時經營相關診所的小林篤史的說法，挑選枕頭的第一個重點就是「是否方便翻身」，要想挑到適合翻身的枕頭，就必須根據「材質」、「硬度」與「高度」這3個標準挑選。

有些人覺得，又軟又蓬鬆的枕頭應該很好睡，但其實這種枕頭會讓頭部陷下去，沒辦法順利翻身；枕頭若是太硬，只要頭一動就會覺得痛，也沒辦法熟睡，所以請大家選擇不會太軟與太硬，頭往左右兩邊轉動時不會覺得不舒服的枕頭。至於「高度」的部分，最好選擇能讓脖子維持自然弧度的類型，才不會對脖子造成負擔，導致呼吸變得不順暢。

每個人的頭部都長得不一樣，身材也有高矮胖瘦之分，所以適合的枕頭都不一樣，所以請大家根據「材質」、「硬度」、「高度」選擇適當的枕頭，才能在睡覺的時候，保持正常的血液循環，以及避免脖子變得僵硬，同時幫助自己神清氣爽地起床。

枕頭若是太高，脖子的側邊或是前面容易變得僵硬，枕頭若是太低，脖子的根部則會出現疼痛，大家不妨根據這些現象，挑選高度適中的枕頭。其實也建議大家多花一點錢，為自己量身打造最理想的枕頭，因為枕頭是每天都會使用的東西，稍微多花一點錢也相對划算才對。





盡可能預防紫外線



會讓頭皮的狀況在不知不覺之中變差，促使白頭髮增生的原因之一就是紫外線。被紫外線照射的皮脂會立刻氧化，成為過氧化脂質，替頭髮上色的黑細胞也會因此受傷。

此外，能深入頭皮內部的「UV－A」會破壞黑色素細胞，讓肌膚表面發炎的「UV－B」，則會讓頭皮變得乾燥，也會讓常在菌的數量失衡。所以有白頭髮問題的人，盡可能不要讓頭皮接觸紫外線。

雖然市面上頭皮專用的防曬乳還不多，但是身體專用或是頭髮專用的防曬乳對頭皮也有效，所以建議大家在戶外活動時，試著以能均勻使用的噴霧型防曬乳防曬。

一般來說，防曬乳都會標示「SPF」與「PF」這類數值。「SPF」是預防「UV－B」的防曬係數。這個數值通常會介於1～50之間，主要是說明與什麼防曬乳都沒抹的情況比較之下，這款產品能預防「UV－B」造成的發炎多久，數值越大代表預防效果越強。

此外「PA」則是預防「UV－A」的防曬係數，主要是以4個「＋」號標示，「＋」號越多，代表效果越強。在日照強烈的大熱天底下進行休閒活動或是水上活動時，建議選擇「SPF

30」或是「PA++++」的產品。SPF數值較高的產品對於頭皮比較刺激，所以要抹在頭皮的話，最好選擇SPF數值低於30的產品。

此外，若要長時間待在日照強烈的環境底下，請務必戴上帽子，以免白頭髮增生。在日常生活或是只需要走出戶外，活動一下的時候，「SPF20」與「PA++」的產品就足以預防紫外線。特別在意頭髮分線處長出白頭髮的人，也要特別注意紫外線的傷害。

（本文摘自／全齡逆轉白髮聖經：日本首部對策寶典，6招復甦黑髮細胞，遺傳、老化、少年白、壓力白皆適用／墨刻出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為曬太陽容易長白頭髮？日本專家列頭皮保養法：防曬乳挑選「這1種」