曬太陽容易長白頭髮？日本專家列頭皮保養法：防曬乳挑選「這1種」
隨著年齡增長，白髮是無可避免的老化象徵，但事實上，白髮的出現有很多不為人知的成因，像是壓力、營養不良、血液循環不良等，該如何避免長白頭髮呢？日本頭皮健康專家辻敦哉於《全齡逆轉白髮聖經》一書中，分享頭皮養護的方法，帶領讀者透過簡單可行的方法，延緩黑髮並改善白髮，還原最健康亮麗的髮色。以下為原書摘文：
在晚上12點前就寢
忙碌的現代人常常很晚睡，也有不少人無法在固定的時間上床睡覺。不過，若想改善白頭髮的問題，最好不要超過凌晨零時才入睡。讓身體充滿活力的交感神經會在白天的時候活躍，而讓身體放鬆的副交感神經會在晚上變得活潑。
若想預防白頭髮，就要讓自律神經完成一整天的循環。讓交感神經與副交感神經在晚上6點的時候交班，並且讓交感神經在凌晨零時的時候徹底休息，以及讓副交感神經變得活潑，是最理想的循環。
不過，若是到了深夜還在看影片或是打電動，該於此時休息的交感神經就會繼續工作，自律神經就會變得紊亂。一旦交感神經持續活躍，身心就會承受多餘的壓力，頭皮的微血管就會收縮。此外，全身的細胞也是在睡覺的時候修復，維持生理機能的成長荷爾蒙也是在進入深層睡眠之後分泌。
重點是，過了半夜3點之後，成長荷爾蒙就不會再分泌，所以若不在凌晨零時之前入睡，成長荷爾蒙就無法發揮功效，頭髮也很難保持健康。順帶一提，人體沒有「補睡」這種機制。平常若是睡眠不足，沒辦法在週末補回來，而且這只會讓生理時鐘變得紊亂，以及讓睡眠品質變差，對頭髮會造成不良影響，也會促使白頭髮增生。
如果覺得「沒辦法突然就要求自己早一點睡」，不妨先逼自己早上5點或6點就起床，過了幾天之後，應該就比較不會在床上翻來覆去，也會比較容易入睡才對。
一般認為聽432赫茲或是528赫茲的音樂能讓心情放鬆，以及快速入睡，只要搜尋亞馬遜或是樂天這類購物網站就能找到這類音樂。睡前使用具有安眠效果的香氛也能提升睡眠品質。比方說，乳香、纈草、薰衣草、甜橙這類精油都具有安眠效果。
選擇方便翻身的枕頭
許多現代人都長時間低頭使用智慧型手機與電腦，導致肩頸變得僵硬，流往頭部的血液也會因此銳減。除了平常就要注意姿勢之外，睡覺的時候，也要選擇符合頸部曲線的枕頭，否則脖子就會在長達6～7小時的睡眠時間之中一直受到壓迫，血液循環也會變差。
根據解決頸部問題的權威，同時經營相關診所的小林篤史的說法，挑選枕頭的第一個重點就是「是否方便翻身」，要想挑到適合翻身的枕頭，就必須根據「材質」、「硬度」與「高度」這3個標準挑選。
有些人覺得，又軟又蓬鬆的枕頭應該很好睡，但其實這種枕頭會讓頭部陷下去，沒辦法順利翻身；枕頭若是太硬，只要頭一動就會覺得痛，也沒辦法熟睡，所以請大家選擇不會太軟與太硬，頭往左右兩邊轉動時不會覺得不舒服的枕頭。至於「高度」的部分，最好選擇能讓脖子維持自然弧度的類型，才不會對脖子造成負擔，導致呼吸變得不順暢。
每個人的頭部都長得不一樣，身材也有高矮胖瘦之分，所以適合的枕頭都不一樣，所以請大家根據「材質」、「硬度」、「高度」選擇適當的枕頭，才能在睡覺的時候，保持正常的血液循環，以及避免脖子變得僵硬，同時幫助自己神清氣爽地起床。
枕頭若是太高，脖子的側邊或是前面容易變得僵硬，枕頭若是太低，脖子的根部則會出現疼痛，大家不妨根據這些現象，挑選高度適中的枕頭。其實也建議大家多花一點錢，為自己量身打造最理想的枕頭，因為枕頭是每天都會使用的東西，稍微多花一點錢也相對划算才對。
盡可能預防紫外線
會讓頭皮的狀況在不知不覺之中變差，促使白頭髮增生的原因之一就是紫外線。被紫外線照射的皮脂會立刻氧化，成為過氧化脂質，替頭髮上色的黑細胞也會因此受傷。
此外，能深入頭皮內部的「UV－A」會破壞黑色素細胞，讓肌膚表面發炎的「UV－B」，則會讓頭皮變得乾燥，也會讓常在菌的數量失衡。所以有白頭髮問題的人，盡可能不要讓頭皮接觸紫外線。
雖然市面上頭皮專用的防曬乳還不多，但是身體專用或是頭髮專用的防曬乳對頭皮也有效，所以建議大家在戶外活動時，試著以能均勻使用的噴霧型防曬乳防曬。
一般來說，防曬乳都會標示「SPF」與「PF」這類數值。「SPF」是預防「UV－B」的防曬係數。這個數值通常會介於1～50之間，主要是說明與什麼防曬乳都沒抹的情況比較之下，這款產品能預防「UV－B」造成的發炎多久，數值越大代表預防效果越強。
此外「PA」則是預防「UV－A」的防曬係數，主要是以4個「＋」號標示，「＋」號越多，代表效果越強。在日照強烈的大熱天底下進行休閒活動或是水上活動時，建議選擇「SPF
30」或是「PA++++」的產品。SPF數值較高的產品對於頭皮比較刺激，所以要抹在頭皮的話，最好選擇SPF數值低於30的產品。
此外，若要長時間待在日照強烈的環境底下，請務必戴上帽子，以免白頭髮增生。在日常生活或是只需要走出戶外，活動一下的時候，「SPF20」與「PA++」的產品就足以預防紫外線。特別在意頭髮分線處長出白頭髮的人，也要特別注意紫外線的傷害。
（本文摘自／全齡逆轉白髮聖經：日本首部對策寶典，6招復甦黑髮細胞，遺傳、老化、少年白、壓力白皆適用／墨刻出版）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
最新研究》白頭髮可以黑回來嗎？做到「6件事」抗白髮：吃蘋果、番茄
洗髮精、護髮素、潤髮乳怎麼挑？日專家揭「這1種」才選擇天然成分
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為曬太陽容易長白頭髮？日本專家列頭皮保養法：防曬乳挑選「這1種」
其他人也在看
2026東京改裝車展！日產概念電動鋼砲、馬自達全新塗裝與速霸陸手排WRX領銜登場
2026年世界最大級改裝車盛會「東京改裝車展」於1月9日在幕張展覽館正式揭幕 。為期三天的展覽由千葉縣副知事黑野嘉之主持剪綵，首日作為商務日吸引眾多媒體與業界人士，次日更因適逢三連休與晴朗氣候，開場即湧入長蛇般的熱情車迷。戶外展場除了拉力賽與甩尾秀，最受矚目的莫過於佐藤琢磨駕駛「Williams Honda FW11」F1賽車激昂巡演；室內則由各車廠與改裝大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《模範計程車3》完結篇！李帝勳裸肌大放送 出道20週年見面會正式啟動
【緯來新聞網】韓星李帝勳在韓劇《模範計程車3》結局中大方展現結實裸肌、零贅肉好身材，被不少觀眾笑稱是緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 135
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 48
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 3 小時前 ・ 937
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 3 小時前 ・ 239
首檔「8字頭」千金股來了！信驊飆至8,165元 寫台股新紀錄
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）今（12）日在買盤湧入推升下，盤中一舉飛越8,000元整數關卡，最高來到8,165元，勁揚500元、漲幅6.5%，續寫台股新高紀錄。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 5
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 27
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 80
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4