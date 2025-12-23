曬娃一時療癒恐成孩子「未來惡夢」 婦產科醫提醒家長守住隱私界線
不少家長習慣在社群平台分享孩子的成長照片與影片，記錄生活點滴，但這樣的行為，可能在無意間替孩子埋下隱私風險。對此，知名婦產科醫師蘇怡寧提醒，孩子的影像紀錄不應成為長大後的噩夢，家長在分享前應更加謹慎。
家長愛分享成長紀錄 醫師提醒潛藏風險
婦產科醫師蘇怡寧近日在臉書粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文指出，理解家長看到孩子可愛模樣時，會想留下回憶、與他人分享，這樣的心情本身並沒有錯，但真正需要思考的是，哪些畫面應該只留在家庭內，而不適合公開於網路。
私密影像一旦上網 數位足跡恐終身難消
他特別提醒，若將孩子洗澡時「三點全露」等私密影像上傳到網路，即便事後刪除或設定為私人，只要曾經公開，就可能被截圖、備份或轉傳，形成難以消除的「數位足跡」。蘇怡寧形容，這就像替孩子簽下了一份終身無法撤回的公開契約，影像未來可能出現在家長無法想像、也無法掌控的角落。
蘇怡寧也呼籲家長換位思考，若孩子在未來升學、交友或重要人生時刻，發現自己童年私密影像曾被大量觀看甚至流傳，所帶來的羞愧與無力感，會是多麼沉重的打擊。他指出，傷害不一定來自陌生人，更多時候可能來自同學、朋友的一次截圖、玩笑，或某個被拿出來取笑的場合，現在覺得可愛的紀錄，對於未來的孩子來說可能是一場會之不去的「數位霸凌」。
孩子無法發聲 家長應做好第一防線
他強調，孩子尚未具備為自己隱私發聲或拒絕拍攝的能力，守門人的責任落在家長身上。孩子的身體不應成為換取讚數、流量的內容，別因一時療癒或關注，賭上孩子一輩子的尊嚴，「愛，不該成為孩子長大後的噩夢」。
