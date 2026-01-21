曬搜索票外洩廉政署承辦人個資 陳佩琪：該負責任我尊重

陳佩琪未對廉政署承辦人的全名與手機號碼打上馬賽克，導致個資外洩。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（20）日在臉書發文痛批：「京華城是21世紀的冤案與奇案」，並附上一張2024年的搜索票照片。不過，她未對廉政署承辦人的全名與手機號碼打上馬賽克，導致承辦人個資外洩，事件引發廉政署內部震怒。

陳佩琪指出，2024年8月30日，檢廉分50至60路到家中搜索，甚至連與案件毫無關聯的地方也被搜查，「搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑（起訴書上都消失了），法官不知有沒有跟林俊言查證其真實性，就兩眼一閉，都核准、放行了…」。

廣告 廣告

陳佩琪批評檢察官與法官把柯文哲當成「賤人賤狗」、「豬狗不如」，完全不把他當人看待，「我不相信法官在搜索票上的功用僅是橡皮圖章用而已，完全不需查證上面寫了什麼，可以連審都不審，連察都不察，就放行讓它出去？」

個資外洩引廉政署震怒

同時，陳佩琪附上了2024年的搜索票照片，但未將廉政署承辦人的全名及手機號碼打上馬賽克，導致個資外洩，引發廉政署內部不滿。根據《自由時報》報導，基層人員私下抱怨，承辦人依法辦案，卻在毫無防護下被曝光，形同被推上火線公審，若承辦人因此受到危險或輿論壓力，陳佩琪是否應負責？

事後，陳佩琪已補上馬賽克，並表示：「至於市話轉分機應是公務機，手機無法確定是否公務機，我們醫生有人會把手機PO在個人簡介上，有人則不會」。她也坦言，自己不小心把承辦人員名字露出來，「該負什麼法律責任， 該被抓去北檢問， 該被羈押幾個月，我都尊重。」

依據《個人資料保護法》，若違法洩露他人個資，意圖為自己或第三人謀取不法利益或損害他人，致使他人受損害，最高可處5年以下有期徒刑。不過，該罪屬告訴乃論，需由被害人提出告訴才能追訴。