曬林志傑合照遭批「腿跟手臂超粗」 啦啦隊女神回應惹心疼

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹身材被酸民攻擊。（圖／翻攝Threads／＠yea_wu）

中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，近日分享在林志傑引退賽活動後的一張合照，卻遭部分網友針對其身材發表負面評論，引起關注。對此，她也直球回應「其實我也是知道我很壯，我又矮又胖，你以為我不想要有大長腿嗎？」

事件起因於富邦勇士舉辦林志傑引退賽，吸引大批球迷進場觀賽，賽後丹丹在社群平台Threads分享與林志傑的合照。不過，貼文曝光後，部分網友將焦點轉向其外型，留言狠批「妳的腿跟手臂粗度，都是全台啦啦隊之最，年紀又大長得又台，到底背景多硬才能這樣站著茅坑不拉屎。」

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丹丹分享與林志傑合照，卻因身材遭到酸民批評。（圖／翻攝Threads／＠yea_wu）

對此，丹丹隨後在社群平台發文回應，坦言自己對外界評論並非毫無感受。她表示，清楚知道自身身材條件，「我也是知道我很壯，我又矮又胖」，但仍熱愛目前的工作，只要有機會就會努力站在舞台上。她也提到，每個人審美不同，對於外界言論早已習慣，甚至曾多次因負評落淚並懷疑自己。

丹丹進一步指出，面對批評時難免承受壓力，但也質疑惡意言論的意義何在。她感謝支持她的粉絲為其發聲，並表示會持續面對輿論挑戰。她在文中呼籲外界發言應更加謹慎，「這世界很美好，多看看美麗的事物，懂得感恩，朝著想成為的人前進」。

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